Co zrobić ze zużytymi akumulatorami? Francuzi mają na to nietypowy pomysł

Akumulatory stanowią podstawę w kontekście magazynowania energii. Cieszą się coraz większą popularnością, między innymi ze względu na rosnące słupki sprzedaży samochodów elektrycznych oraz użytkowanych paneli słonecznych i turbin wiatrowych. Niestety, ich użytkowanie nie może trwać wiecznie, dlatego istotne jest szukanie sposobów na ponowne wykorzystanie takich urządzeń.

Ponownie wykorzystując ich składniki nie tylko chronimy środowisko, ale również ograniczamy zależność od dostawców takich jak Chiny. Mowa o składnikach pokroju litu, niklu czy srebra. Nie dziwi fakt, że wysiłkami w tej sprawie kieruje Francja: kraj ten nie posiada kopalń, w których można byłoby wydobywać wspomniane pierwiastki, przez co musi wykorzystywać dostawy z zewnątrz.

Tamtejsi naukowcy wkładają wiele wysiłku w badania nad metodami pozwalającymi na recykling akumulatorów. Eksperymenty są prowadzone w ośrodku badawczym Marcoule i są w dużej mierze oparte na doświadczeniach pozyskanych dzięki badaniami nad odzyskiwaniem odpadów nuklearnych. Pod tym względem Francuzi są prawdziwymi mistrzami.

Recykling akumulatorów oraz innych urządzeń pozwala nie tylko na ochronę środowiska, ale również uniezależnienie się od dostawców rzadkich pierwiastków

Jak wyjaśnia Richard Laucournet, który jest zaangażowany w opisywane przedsięwzięcie, on i jego współpracownicy zajmują się sposobami przechowywania, przekształcania i przesyłu energii elektrycznej oraz tego, jak sprawić, by transformacja energetyczna była wydajna.

Procesy testowane we francuskiej placówce są na tyle zaawansowane, że pozwalają między innymi na odzyskiwanie litu, niklu, kobaltu i grafitu. Pochodzą one z czarnej masy powstałej w wyniku kruszenia ogniw akumulatorów samochodowych. Takie podejście powinno mieć również zastosowanie w recyklingu paliw z reaktorów jądrowych czwartej generacji. Poza tym mówi się o wykorzystanie do odzyskiwania metali ziem rzadkich z magnesów.

Jedna z metod testowanych z Marcoule wykorzystuje dwutlenek węgla do pozyskiwania krzemu i srebra wchodzących w skład ogniw słonecznych. Badacze mają też sposoby na recykling składników turbin wiatrowych. W tym przypadku kluczowa okazuje się woda w stanie nadkrytycznym. Takową uzyskuje się przy bardzo wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu zyskuje ona zdolność do przenikania do wnętrza materiałów i rozrywania łańcuchów polimerowych kompozytów z włókna szklanego lub węgla. Te są wykorzystywane zarówno w produkcji turbin wiatrowych, jak i zbiorników wodoru.

W przyszłości możliwy miałby być nawet recykling odpadów radioaktywnych. Te zawierają bowiem trudno dostępne, a co za tym idzie – cenne metale powstające w wyniku reakcji jądrowej. Chodzi o pallad, rod czy ruten. Mogą one być wykorzystywane w formie katalizatorów w procesie elektrolizie wody w celu wytworzenia wodoru. Zastosowań związanych z takim recyklingiem jest więc naprawdę wiele.