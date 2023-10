Rosja ma nową superbroń. Omija obronę przeciwrakietową i ma nieograniczony zasięg

Putin potwierdził udany test pocisku manewrującego 9M730 Buriewiestnik

Pocisk Buriewiestnik znany jako 9M730 oraz SSC-X-9 Skyfall przez NATO nawiązuje swoją oryginalną nazwą do ptaka morskiego, który może latać na duże odległości nad oceanem. Ten eksperymentalny pocisk, przedstawiony pierwotnie w 2018 roku, może pochwalić się potencjalnie nieograniczonym zasięgiem, ale prawdziwe jego zdolności pozostają ciągle owiane tajemnicą. Nieoficjalne raporty sugerują, że wcześniejsze próby z jego udziałem w roli głównej nie przyniosły sukcesu, ale nieoczekiwanie Putin, prezydent Rosji, ogłosił właśnie jego ostateczny udany test.

Podczas wystąpienia w kurorcie nad Morzem Czarnym w Soczi, które to było transmitowane na żywo w telewizji państwowej, Putin stwierdził, że “prawie zakończyliśmy prace nad nowoczesnymi typami strategicznej broni, o której mówiłem kilka lat temu”. Rosyjski przywódca wspomniał także o zbliżaniu się do etapu zakończenia prac nad międzykontynentalnym pociskiem balistycznym o nazwie Sarmat i potwierdził, że Rosja nie ma zamiaru modyfikować swojej doktryny nuklearnej, czyli polityki określającej warunki, w jakich jej siły mogłyby użyć broni nuklearnej. Zasugerował jednocześnie, że powrót Rosji do testów jądrowych może mieć miejsce, co niepokojąco łączy się ze zbudowaniem przez kraj nowych obiektów na Nowej Ziemi, wyspie w Arktyce, gdzie w przeszłości przeprowadzano radzieckie testy jądrowe.

Warto podkreślić, że 9M730 Buriewiestnik to rosyjski eksperymentalny pocisk manewrujący z napędem jądrowym, który ma mieć nieograniczony zasięg i zdolność do omijania obrony przeciwrakietowej. Jest to jedna z sześciu nowych rosyjskich broni strategicznych zaprezentowanych przez prezydenta Władimira Putina w 2018 roku. Pocisk jest zasilany przez mały reaktor jądrowy, który aktywuje się po wystrzeleniu go w powietrze przez rakietę nośną. Wymiary pocisku są porównywalne z wymiarami pocisku manewrującego Kh-101, który ma zasięg około 5500 km. Znacznie groźniejszą bronią jest jednak wspomniany pocisk Sarmat, o którym to więcej możecie przeczytać tutaj.