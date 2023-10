Home Nauka Sztuczna inteligencja oparta na obliczeniach z XVIII wieku. Wiedza sprzed lat pokazała coś istotnego

Sztuczna inteligencja to oczywiście coś, co powstało stosunkowo niedawno. Nie musi to jednak oznaczać, że tego typu technologie opierają się wyłącznie na rozwiązaniach opracowanych w XX i XXI wieku.