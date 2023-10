Akceptujemy sztuczną inteligencję. ChatGPT nie spowodował, że boimy się scenariusza z Terminatora

Sztuczna inteligencja? Tak, znamy i… chyba rozumiemy?

Z raportu Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0 wynika, że Polacy mają niezłe rozeznanie w tematyce sztucznej inteligencji. Najczęściej wskazujemy, że jest wykorzystywana w wirtualnych asystentach, chatbotach oraz do tworzenia obrazów, dźwięków i ogółem treści w aplikacjach internetowych. Nieco gorzej wygląda fakt, że nie zawsze wiemy, że AI jest używana również w tworzeniu prognoz pogody, filtrach antyspamowych oraz podpowiedziach na popularnych platformach zakupowych.

Powyższe dane wyglądają o wiele ciekawiej, jeśli podzielimy je na dwie grupy. Osoby, które wiedzą czym jest sztuczna inteligencja o wiele lepiej wskazują jej wykorzystanie. 55% osób wskazało, że zetknęło się lub korzystało z rozwiązań sztucznej inteligencji i jest to odpowiedź udzielona po zapoznaniu się z definicją AI wg OECD.

Co ciekawe, sztuczna inteligencja jest chyba na tyle nowym tworem w naszym życiu, że Polacy kompletnie nie czują się ekspertami w jej temacie. Wysoki poziom wiedzy w różnych obszarach wykorzystania AI wskazuje zaledwie kilkanaście procent badanych, a za ekspertów uważa się mniej niż 5%.

Skąd czerpiemy wiedzę o sztucznej inteligencji? Tutaj raczej nie będzie zaskoczenia, bo głównym źródłem informacji jest oczywiście Internet.

Nie boimy się sztucznej inteligencji. Powtórki z Terminatora nie będzie, ale pracy może nam zabraknąć

Fundacja Digital Poland co rok przygotowuje raport, w którym sprawdza wiedzę oraz nastawienie Polaków do nowych technologii. Jeśli spojrzymy na historyczne wyniki, można dojść do wniosku, że pomimo tego, że technologia jest coraz częściej obecna w naszym życiu, to nastawienie do niej jest cały czas na zbliżonym poziomie.

Sztuczna inteligencja nam na ogół nie przeszkadza. Toleruje ją 41% badanych, a 34% akceptuje. Do tego 7% pochwala, a 3% mocno popiera. Stanowczy sprzeciw wyraża 4% osób, a AI nie pochwala 11%. Dodajmy do tego, że sztuczna inteligencja nas ciekawi i to właśnie ciekawość wskazuje 40% badanych jako emocje towarzyszące temu zagadnieniu.

Warto odnotować, że Polacy mają bardzo rozsądne podeście do sztucznej inteligencji. 61% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że produkty i usługi wykorzystujące AI gromadzą za dużo danych, a 64% wskazuje, że wokół rozwoju AI jest wiele niewiadomych, ale jednocześnie dostrzegamy jej pozytywne strony. 47% badanych uważa, że produkty i usługi związane z AI ułatwiają nam życie, a 39% uważa, że sztuczna inteligencja jest w stanie rozwiązać problemy naszego kraju. Takie jak brak lekarzy, kierowców czy transformacja energetyczna.

A jak to jest z tym Terminatorem – czy boimy się eksterminacji ludzkości przez sztuczną inteligencję? Takiego zdania jest 15% badanych i jeśli chodzi o globalne zagrożenia, dostrzegamy je w zupełnie innych miejscach.

Pomimo tego nie mamy bezgranicznego zaufania do AI, a nawet wręcz przeciwnie. Tylko 1/3 badanych jest w stanie zaufać sztucznej inteligencji i podzielić się z nią informacjami. Nieco więcej, bo 41% osób jest w stanie polegać na informacjach dostarczanych przez AI związanych np. z polecanymi produktami, albo filmami w serwisach streamingowych. Ograniczone zaufanie obowiązuje też w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji. Zdaniem 40% badanych człowiek powinien mieć nad tym właściwy nadzór, 39% osób wskazuje konieczność zapewnienia prywatności danych, a 35% odporność na cyberataki.

Pozostaje pytanie, kto powinien ten nadzór sprawować? W tej kwestii najbardziej ufamy publicznym uniwersytetom i instytucjom badawczym (24%), międzyrządowym instytucjom regulacyjnym (21%), międzynarodowym regulatorom (17%), regulatorom krajowym (15%) oraz międzynarodowym korporacjom (15%).

Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę? 18% badanych uważa, że AI stworzy więcej miejsc pracy niż wyeliminuje, a przeciwnego zdania jest 42% osób. 29% badanych uważa, że już w ciągu najbliższych pięciu lat praca naszych najbliższych członków rodziny może zostać zastąpiona przez sztuczną inteligencję.

Technologia nas nie interesuje, bo mamy ważniejsze sprawy na głowie

Słowem podsumowania, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zawarty w raporcie. Badani zostali zapytani o strategiczne wyzwania, przed jakimi stoją dzisiaj Polacy. Jest ich tak dużo, że w zasadzie trudno jest się dziwić temu, że nie do końca zawracamy sobie głowy cyfryzacją. Zdaniem 90% badanych naszym największym problemem jest dzisiaj drożyzna. Tyle samo osób wskazuje starzejące się społeczeństwo i podziały polityczne, 89% zbyt dużą biurokrację, a 86% kolejki do lekarzy. Jeśli energię odnawialną zaliczymy do technologii, to była to dopiero 19. najpopularniejsza odpowiedź i 72% osób uważa, że w Polsce produkujemy zbyt mało zielonej energii. Dopiero na 21. miejscu mamy zbyt małe wsparcie rozwoju technologii, badań i innowacji. Ten problem wskazuje 71% badanych.

Po więcej szczegółów zapraszam na stronę fundacji Digital Poland, gdzie możecie pobrać pełny raport Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0, do czego zdecydowanie zachęcam.