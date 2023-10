Ten unikalny dron bojowy wygląda jak wielka puszka ze śmigłami, ale wojskowi i tak się nim zachwycają

Spirit to współosiowy dron, który potrafi wszystko

Amerykańska firma Ascent AeroSystems z Massachusetts zyskała niedawno sporo uwagi, kiedy to zaprezentowała swój innowacyjny bezzałogowy system powietrzny Spirit podczas Blue UAS Industry Day 20 października 2023 roku. Ten wyjątkowy dzień odbył się w ramach ćwiczeń Apollo Shield w Marine Corps Air-Ground Combat Center, więc był idealnym momentem do pokazania m.in. tego, na co stać drona Spirit. Ten kompaktowy, wytrzymały i wydajny dron może działać w każdych warunkach pogodowych i terenowych, a do tego przenosić do 6,5 kg ładunku, którego można zamontować na górze lub na dole.

Ten bezzałogowiec latający zalicza się do grona dronów współosiowych. Oznacza to, że ma dwa śmigła na tej samej osi, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Taka konstrukcja ma pewne zalety i wady w porównaniu do innych dronów w swojej klasie. Z jednej strony tego typu drony mogą wytwarzać większy ciąg niż modele jednośmigłowe o tej samej objętości fizycznej, mogą zniwelować efekt momentu obrotowego każdego śmigła, co poprawia stabilność i zwrotność, a do tego mogą mieć otwartą architekturę, która pozwala na dostosowanie i aktualizację komponentów sprzętowych i oprogramowania. Z drugiej jednak strony cechują się niższą wydajnością, wyższym hałasem i wibracjami podczas lotu, a nawet samą złożonością, która zwiększa koszty i wymagania konserwacyjne.

W kwestii możliwości dron Spirit osiąga maksymalną prędkość ponad 90 kilometrów na godzinę i może latać do 50 minut z wykorzystaniem standardowych akumulatorów. Może również korzystać z technologii VTOL, która pozwala mu startować i lądować pionowo bez konieczności korzystania z pasa startowego lub dostępu do rozległej otwartej przestrzeni. To wszystko sprawia, że Spirit jest jednym z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych dronów tego typu, które są dostępne obecnie na rynku.

Do tej pory Spirit został przetestowany i oceniony przez różne amerykańskie oddziały wojskowe i agencje. Był również używany do różnych zastosowań cywilnych i w obu tych scenariuszach spisał się dobrze. Nic więc dziwnego, że został wybrany przez rząd USA do programu Blue sUAS 2.0. Ten ma za zadanie zapewnić agencjom rządowym USA i państwom sojuszniczym bezpieczne, stosunkowo potężne i tanie małe drony.