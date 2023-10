Ukraina ma peleryny niewidki, które chronią żołnierzy wyjątkową technologią

Peleryny niewidki przeciwko dronom. Jak wiele może zyskać Ukraina dzięki Phantom Skin?

Wspomniany naukowiec opracował przełomowy wynalazek w postaci materiału o nazwie Phantom Skin, który działa niczym peleryna niewidka… ale w bardzo konkretnych przypadkach. Nie mówimy bowiem o materiale naginającym rzeczywistość, rozpraszającym światło widzialne, czy pochłaniającym fotony w sposób przeczący nauce, a o materiale, który jest “tylko” w stanie zasłaniać sygnatury cieplne żołnierzy oraz sprzętu. Co to oznacza?

Przede wszystkim to, że Phantom Skin czyni użytkownika niewidzialnym wyłącznie dla czujników termicznych, które to wykrywają promieniowanie cieplne, czyli to emitowane przez wszystko o temperaturze większej od zera bezwzględnego. Czujniki tego typu są obecne zarówno w pociskach, jak i dronach, ale problem w tym, że bezzałogowce latające wykorzystują najczęściej połączenie kamer optycznych oraz termicznych, więc wyglądający niepozornie Phantom Skin nie jest “lekarstwem idealnym” na wrogie drony.

Nieobeznani mogą pomylić Phantom Skin ze zwyczajną peleryną przeciwdeszczową, ale stojąca za tym materiałem nanotechnologia sprawia, że ten kawał czarnego plastiku z m.in. grafenem (niestety jego szczegóły pozostają nieznane) jest w stanie blokować promieniowanie cieplne z ciał i sprzętu. To cenny element ekwipunku, który może ukrywać snajperów, ułatwiać przeprowadzanie zasadzek czy chronić rannych żołnierzy aż do momentu ewakuacji lub otrzymania wsparcia.

Chociaż za Phantom Skin stoi anonimowy naukowiec z Ukrainy, to ten wynalazek zyskał już wiele uwagi. Nie tylko dlatego, że projekt wspiera ukraińskie przedsiębiorstwo technologiczno-wojskowe, Spets Techno Expert, ale też przez niedawny debiut na renomowanej londyńskiej wystawie Defence and Security Equipment International (DSEI). Niestety nie wiemy, czy zamówienia wojskowe na Phantom Skin miały już miejsce, ale pewne jest, że Ukraina wykorzystuje już te “peleryny niewidki” na froncie.