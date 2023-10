Tym wojskowym dronom nic nie umknie, a to wszystko dzięki sztucznej inteligencji

ViDAR w dronach V-BAT. Owoc współpracy Sentinel i Shield AI jest fenomenalny

Kiedy dwie firmy łączą siły, aby połączyć swoje największe osiągnięcia, możemy być pewni, że owoc tej współpracy nie będzie lichy. Tak też rzeczywiście jest w tym przypadku, bo połączenie dronów V-BAT z systemem ViDAR sprawia wrażenie duetu wręcz idealnego do misji związanych z rozpoznaniem, zwiadem i patrolowaniem. V-BAT firmy Shield AI to bezzałogowy system latający (UAS) pionowego startu i lądowania (VTOL), który może latać do 8 godzin i przenosić ładunek o masie do 4 kg, a jego najważniejszą aktualnie cechą jest oprogramowanie robiące użytek ze sztucznej inteligencji o nazwie Hivemind, które to umożliwia im autonomiczne wykonywanie złożonych misji bez polegania na GPS, łączach komunikacyjnych lub ludzkich operatorach.

ViDAR jest z kolei skrótem od Video Detection and Ranging i sprowadza się do systemu, który kamerę do skanowania powierzchni oceanu i wykrywania obiektów niewidocznych dla ludzkiego oka lub konwencjonalnego radaru. ViDAR może identyfikować i klasyfikować obiekty, takie jak łodzie, statki, wieloryby, góry lodowe, a nawet ludzi w wodzie. Działa przy użyciu algorytmu sztucznej inteligencji, który analizuje strumień wideo z kamery i wykrywa wszelkie zmiany lub anomalie w pikselach.

Algorytm odfiltrowuje następnie szumy i zakłócenia spowodowane przez fale, chmury i odblaski słoneczne, a następnie podświetla interesujące obiekty. ViDAR może pokryć szeroki obszar do 80 kilometrów kwadratowych na godzinę i zapewnić operatorowi świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym. Jednak to jego integracja z Hivemind firmy Shield AI jest najważniejsza, bo ten duet zapewnia najbardziej zaawansowany pakiet do realizowania misji zwiadowczych na świecie.

Wiemy, że system obejmujący drony V-BAT i ViDAR będzie dostarczany do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Australijskich Sił Obronnych i innych międzynarodowych klientów. W każdych rękach zapewni niebywałą świadomość sytuacyjną opartą na sztucznej inteligencji i autonomiczne możliwości dla różnych misji i domen. Aktualna umowa na dostawę jest wieloletnia i obejmuje wiele jednostek, z czego te pierwsze mają trafiać w ręce wojskowych od 2024 roku.