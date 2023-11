Białoruś wzmacnia wojsko. Piechota wyjedzie na front w pojazdach Volat V2

Opancerzone transportery Volat V2 to nowy sposób Białorusi na ulepszenie swojego wojska

Niedawno w sieci pojawiły się nagrania z testów zaawansowanych białoruskich transporterów opancerzonych Volat V2 (MZKT-690003) na jednym z poligonów doświadczalnych. Te sprzęty stanowią znaczący krok w modernizacji białoruskich zdolności wojskowych, jako kołowe pancerniaki rozwijane w Mińskiej Fabryce Traktorów Kołowych (MZKT) i będące owocem programu „BTR-V2 Umka”.

Czytaj też: Chiny rozszerzą swoje wojsko. Teraz państwo celuje wyżej, niż kiedykolwiek wcześniej

Ten czteroosiowy bojowy pojazd opancerzony charakteryzuje się silnikiem zamontowanym z przodu i komorą desantową z tyłu. Takie coś z pozoru może wydawać się ot prostą decyzją projektową, ale w praktyce ten właśnie układ świadczy o nowoczesności Volat V2 z racji jego zgodności ze współczesnymi standardami w architekturze pojazdów wojskowych. Ten białoruski pojazd kołowy wprowadza w ruch konfiguracja 8×8, a choć jego główną rolą jest transportowanie żołnierzy (3-osobowej załogi i 8 żołnierzy), to w praktyce może on również zapewniać wsparcie ogniowe.

Czytaj też: Te maszyny odmienią lotnictwo USA. Wyjątkowa firma zdradziła plany na nowe samoloty wojskowe

Jedną z kluczowych cech Volat V2 jest jego monolityczny kadłub opancerzony, który zawiera tylną komorę dla wojsk. Ochrona balistyczna pojazdu osiąga poziom Br4, a pojazd jest zgodny z normami przeciwdziałania minom STANAG 4569 poziom 2a/2b, co oznacza, że oferuje ochronę przed ostrzałem z broni małokalibrowej i urządzeń wybuchowych. Jako że obecnie istnieją dwie wersje białoruskiego V2, to ta pierwsza posiada uzbrojenie rodem z poradzieckiego BMP-2, a druga nowszy moduł bojowy BM30.2. Obie wersje są wyposażone w armatę kalibru 30 mm i wyrzutnię pocisków przeciwpancernych, a o ich skuteczność dba termowizja, dalmierz laserowy oraz cyfrowy komputer balistyczny. Dzięki temu Volat V2 ma być jest zdolny do zwalczania wrogich pojazdów opancerzonych, starszych czołgów oraz wolno poruszających się zagrożeń powietrznych.

Czytaj też: Powstaje zaawansowany dron wojskowy. Tworzą go Polacy, a obietnice są ogromne

Volat V2 jest napędzany silnikiem o mocy 550 koni mechanicznych, który jest połączony z automatyczną skrzynią biegów. Dodatkowo jest wyposażony w śmigła strumieniowe, które ułatwiają przekraczanie rzek i pokonywanie przeszkód wodnych, zwiększając elastyczność operacyjną pojazdu w różnych terenach. Maksymalna prędkość tego pojazdu wynosi 110 km/h na drogach i 10 km/h na wodzie, co równoważy prędkość z wytrzymałością wymaganą do operacji wojskowych. W ogólnym rozrachunku trwające testy Volat V2 świadczą o zaangażowaniu Białorusi w zwiększanie swoich możliwości oraz ulepszanie technologii wojskowej, ale nie są to raczej opancerzone transportery (a raczej pojazdy bojowe piechoty), które mogą przyćmić zaawansowanie nowocześniejszych systemów.