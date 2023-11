Na co Litwinom tyle niedopałków po papierosach? Zrobią z nich nowy diesel do aut

Co roku palacze na całym świecie wypalają 6,5 biliona papierosów. Biorąc pod uwagę, że jeden papieros waży około 0,2 grama, to na całym świecie jest ich wytwarzanych rokrocznie ponad 1 milion ton. Składają się one z trzech podstawowych elementów: tytoniu, celulozowych bibułek i plastikowych filtrów. Dla litewskich naukowców jest to olbrzymi zasób, który można wykorzystać w procesach recyklingu.

Badacze z Politechniki Kowieńskiej i Litewskiego Instytutu Energetyki opublikowali w czasopiśmie Journal of Analytical and Applied Pyrolysis wyniki badań nad procesami pyrolizy obejmującymi niedopałki po papierosach. Inspiracją dla nich był konkretny składnik wchodzący w skład używek – triacetyna.

Z niedopałków po papierosach można zsyntetyzować wiele potrzebnych w przemyśle substancji

Biodiesiel z niedopałków po papierosach. Kluczowy jest jeden, konkretny składnik

Triacetyna należy do trójglicerydów. Jest bardzo ważna w przemyśle tytoniowych, ponieważ dodaje ona elastyczności tworzywom sztucznym. Zatem doskonale nadaje do budowy filtrów w papierosach. Z drugiej strony triacetyna jest także pożądanym związkiem przy produkcji biodiesla, ponieważ przyczynia się do obniżenia kosztów jego wytwarzania oraz zmniejsza poziom zanieczyszczeń emitowanych w procesach produkcyjnych.

Przypomnijmy, że biodiesel to tak naprawdę ekologiczny olej napędowy, który powstaje albo na bazie oleju roślinnego, albo tłuszczu zwierzęcego. Co ważne, ulega on szybkiej biodegradacji oraz jest nietoksyczny. Czego o oleju napędowym z ropy naftowej raczej nie powiemy. Jeśli chcemy kontynuować transformację energetyczną i odchodzić od paliw kopalnych, również w zakresie paliw samochodowych powinniśmy odchodzić od klasycznego diesla na rzecz jego biologicznego odpowiednika.

Litewscy naukowcy przeprowadzili badania bazujące na pyrolizie, czyli procesie degradacji w wysokiej temperaturze. Spalali oni próbkę 200 gram niedopałków. Istotne jest to, że nie dokonali oni wcześniej oddzielenia tytoniu, bibułki i filtra od siebie. Wszystko było poddane pyrolizie razem i w tym samym czasie.

Graficzny abstrakt artykułu. Po prawej stronie widoczne produkty pyrolizy niedopałków, w tym węglowodory bogate triacetynę / źródło: Politechnika Kowieńska, materiały prasowe

Spalano niedopałki w trzech temperaturach: 650, 700 i 750 st. C. Okazało się, że najwięcej triacetyny (43,5 proc.) udało się zsyntetyzować podczas pyrolizy w najwyższej z temperatur. Oczywiście poza nią także powstały inne produkty spalania: węgiel drzewny i gaz. Te pierwszego było 25,5-27,7 proc. masy, a drugiego – 33-36,4 proc. masy. Co ważne, produkt węglowy był bardzo bogaty w wapń (32 proc. masy).

Autorzy badań przekonują, że wszystkie te składniki można wykorzystać w praktyce. Węgiel wzbogacony w wapń nada się jako nawóz lub absorbent w oczyszczalni ścieków. Produkt gazowy (mieszanina dwutlenku węgla, czadu, metanu i wodoru) do wytwarzania energii elektrycznej, a ciekły węglowodór bogaty w triacetynę jako składnik biodiesla. Jak dodaje Samy Yousef, pierwszy autor artykułu cytowany w komunikacie prasowym kowieńskiej politechniki, ten ostatni produkt może stanowić aż do jednej czwartej składu diesla, ponieważ dopuszczalna zawartość triacetyny w tym rodzaju paliwa może wynosić 10 proc.

Recykling niedopałków po papierosach wcale nie taki bezzasadny

Jakie konkretne wnioski przynoszą nam badania litewskich naukowców? Przede wszystkim dowiedzieliśmy, że pyroliza jest skuteczna metodą w recyklingu niedopałków po papierosach oraz, że można je spalać w wysokich temperaturach bez konieczności oddzielania tytoniu, bibułki i filtra od siebie.

Co więcej, produkcja biodiesla może okazać się teraz tańsza i mniej trująca. Ważne jest jednak, aby zapewnić jakiś system zbierania odpadów. W przestrzeni publicznej istnieją już kubły na śmieci ze specjalnymi komorami na niedopałki. Niemniej to jest zbyt mało i potrzeba bardziej rozwiniętej infrastruktury oraz konkretnego planu działania. Jest to o tyle warte zachodu, ponieważ wpisuje się doskonale w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.