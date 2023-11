Na hulajnodze jak w bolidzie. RS 1200 AT to wyjątkowa elektryczna hulajnoga

Elektryczna hulajnoga RS 1200 AT od Asia Kingston wyróżnia się emblematami Red Bull Racing

RS 1200 AT może nie dorównywać prędkości samochodom F1 Red Bulla, ale jego 1000-watowy silnik w tylnym kole oferuje bardzo dynamiczne doświadczenie miejskiej jazdy. Ta elektryczna hulajnoga rozpędza się wprawdzie do “tylko 25 km/h” maksymalnej prędkości nawet na najwyższym z czterech poziomów mocy, ale dzięki potężnemu silnikowi, może radzić sobie z podjazdami o nachyleniu 33 procent. Prąd czerpie z 960-Wh akumulatora, który na jednym ładowaniu trwającym około 5-6 godzin zapewnia od 45 do 60 kilometrów zasięgu.

Ta elektryczna hulajnoga wyróżnia się masywnymi 13-calowymi oponami pneumatycznymi, które zapewniają stabilność i komfort podczas jazdy, co potęguje system amortyzacji w formie widelca z przodu i amortyzatora z tyłu. Pozostałe elementy osprzętu obejmują hamulce tarczowe, mechanizm składania kierownicy, przednie i tylne światła LED do oświetlania drogi, błotniki, szeroki pokład, podświetlany wyświetlacz 3,96-calowy LED na kierownicy, podpórkę, formę kierunkowskazów, liczne odblaski oraz wykończenie, gwarantujące ochronę przed warunkami pogodowymi w formie standardu IPX4.

Elektryczna hulajnoga RS 1200 AT firmy Asia Kingston, wyglądająca jak model wywodzący się prosto od Red Bull Racing, do lekkich jednak nie należy. Waży bowiem 41 kilogramów i może wytrzymywać obciążenia do 100 kilogramów, co jest efektem nie tylko implementacji zaawansowanego układu napędowego, ale też m.in. postawieniem na ramę ze stali i magnezu. Cena tego modelu sięga aktualnie 2599 euro, ale jako że ta detaliczna została ustalona na 2999 euro, to wydaje się pewne, że z czasem wzrośnie.