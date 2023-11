Elektryczne samochody muszą się tego pozbyć. Ta firma zawalczy o lepszą przyszłość EV

Dzięki nowoczesnym technologiom elektryczne samochody czeka lepsza przyszłość

Stałe magnesy odgrywają kluczową rolę we współczesnej technologii, napędzając urządzenia od komputerów po elektryczne pojazdy (EV). Tradycyjnie magnesy te wykorzystują rzadkie pierwiastki ziem rzadkich, takie jak neodym i dysproz, które są skuteczne, ale mają znaczące wady. Wydobycie i przetwarzanie tych materiałów jest kosztowne, pracochłonne i szkodliwe dla środowiska, a ceny wahają się w zależności od łańcucha dostaw i kwestii geopolitycznych. W odpowiedzi na te wyzwania firma General Motors nawiązała współpracę z istniejącym od 2014 roku Niron Magnetics, czyli wyjątkowym amerykańskim startupem.

Najnowsza współpraca w sektorze elektrycznych samochodów koncentruje się na rozwoju innowacyjnej technologii Niron do produkcji stałych magnesów wolnych od rzadkich pierwiastków ziem rzadkich, które rozwiązują problematyczne kwestie związane z konwencjonalnymi magnesami. Trudno się dziwić, że GM poszło w tę stronę, jako że wiąże przyszłość z elektrycznymi samochodami, a tak się składa, że minerały ziem rzadkich, głównie pozyskiwane z Chin, są w większości niezbędne do produkcji elektrycznych silników. Rosnące zapotrzebowanie prawdopodobnie doprowadzi do niedoborów, a tym samym wzrostu cen, których w sektorze samochodów elektrycznych ewidentnie nie potrzeba.

Przełomowa technologia Clean Earth Magnet firmy Niron wykorzystuje azotek żelaza, bardziej dostępny i tańszy materiał, obiecując bardziej ekonomiczną i zrównoważoną przyszłość dla EV. Ta technologia doprowadziła do opracowania pierwszego magnesu siłowego do zastosowań motoryzacyjnych, który jest całkowicie wolny od metali ziem rzadkich. Magnesy startupu Niron charakteryzują się wyższym naturalnym magnetyzmem i niższymi kosztami produkcji, a to dlatego, że firma wykorzystuje żelazo i azot wraz ze swoją unikalną, skalowalną technologią do produkcji wysokowydajnych magnesów. W tym procesie łączy się nanomateriały z ugruntowanymi technikami metalurgicznymi, aby stworzyć wysokowydajne magnesy za ułamek kosztów.

Podczas gdy dla General Motors ta współpraca będzie korzystna z racji produkcji elektrycznych samochodów, które znacznie zyskają na tych wyjątkowych silnikach, to Niron planuje wykorzystać tę współpracę do rozbudowy swojej produkcji pilotażowej, powiększenia zespołu i obiektów oraz finalnie rozpoczęcia produkcji na małą skalę. To ważne, bo poza branżą motoryzacyjną, technologia Nirona ma potencjalne zastosowania w elektronice użytkowej, silnikach przemysłowych czy turbinach wiatrowych.