Elektryczny samochód Xiaomi. Znamy szczegóły SU7, który ma zrewolucjonizować rynek EV

Xiaomi może namierzać na rynku. Elektryczny samochód SU7 ma być zaawansowany i nieprzesadnie drogi

Firma Xiaomi, znana z technologicznych produktów różnej maści, a przede wszystkim smartfonów, zamierza wpaść na rynek samochodów elektrycznych (EV) z przytupem, stawiając na SUV-a o nazwie SU7. Oficjalne szczegóły i zdjęcia tegoż elektrycznego samochodu z akumulatorami pojawiły się w sieci za sprawą zgłoszenia regulacyjnego w MIIT, które zdradziło wiele szczegółów na ten temat. Mowa nawet o dokładnych wariantach, w których SU7 zadebiutuje na rynku i tak – brzmią one tak, jakby dotyczyły nowego flagowego smartfonu.

Czytaj też: Elektryczne samochody muszą się tego pozbyć. Ta firma zawalczy o lepszą przyszłość EV

Wiemy, że SU7 będzie dostępny w trzech wersjach – podstawowej, Pro oraz Max. W wariancie najtańszym o wadze 1980 kilogramów można liczyć wyłącznie na jeden silnik o mocy 295 koni mechanicznych i akumulatory LPF (litowo-żelazowo-fosforanowe) od spółki zależnej BYD (FinDreams). Wariant Pro oraz Max to już cięższe, bo 2205-kilogramowe samochody elektryczne z dwoma silnikami o mocy 295 i 368 koni mechanicznych, czyli łącznie ponad 660 KM, które zasilają akumulatory litowo-jonowe od CATL. Warto podkreślić, że silniki zostały opracowane przez United Automotive Electric Systems, a więc spółkę joint venture między Bosch a Zhonglian Automotive Electronics.

Czytaj też: To nie wideo włączone od tyłu. Elektryczny hipersamochód Rimac Nevera ponownie zaskoczył świat

Pod względem wymiarów elektryczny samochód SU7 ma długość 4997 mm, szerokość 1963 mm i wysokość 1455 mm, a jego rozstaw osi wynosi 3,000 mm, co czyni go zarówno dłuższym, jak i szerszym od głównych konkurentów pokroju Modelu 3 od Tesli czy ET5 od Nio. Pod względem wydajności SU7 może pochwalić się maksymalną prędkością rzędu 210 km/h, a jego technologiczne zaawansowanie podkreśla zdolność do autonomicznej jazdy, którą wesprze opcjonalny system LiDAR na dachu.

Czytaj też: Twój nowy samochód elektryczny nie będzie utrapieniem. Naukowcy już o to walczą

Z dokumentacji wynika, że produkcję pojazdu prowadzi BAIC Off-road Vehicle, a nie samo Xiaomi. Produkcja masowa ma ruszyć już w grudniu, a rynkowa premiera ma mieć miejsce w lutym 2024 roku, czyli potencjalnie na MWC (Mobile World Congress). Już teraz trwają testy stworzonych w fabryce prototypów. Jeśli zaś idzie o ceny, plotki sugerują, że SU7 będzie kosztować mniej niż 300000 jenów, czyli poniżej 40000 euro.