Polska fotowoltaika przestała się opłacać prosumentom. Osiągnęliśmy absolutne dno

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) używana w systemie net-billingu osiągnęła najniższy poziom od kwietnia 2022 roku, czyli kiedy został wprowadzony nowy sposób rozliczania się z prosumentami. RCEm ma istotny wpływ dla zysków właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Przypomnijmy jednak, na czym polega system net-billingu.

W przeciwieństwie do poprzedniej metody upustów, tutaj mamy do czynienia z systemem handlu energią elektryczną. Prosumenci, którzy zainstalowali panele słoneczne przed 31 marca 2022 roku, nieodpłatnie oddają wyprodukowaną energię do sieci i w zamian za to nabywają prawo do nieodpłatnego odebrania energii z sieci w okresach zwiększonego zapotrzebowania – informuje o tym m.in. Tauron na swojej stronie internetowej.

Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej RCEm osiągnęła najniższy poziom od początku net-billingu

Fotowoltaika powoli przestaje się opłacać. System net-billingu coraz mniej korzystny dla prosumentów

Net-billing natomiast bardziej podlega prawom rynku. Prosumenci sprzedają energię, której nie zużyją na bieżąco, do sieci po cenach ustalonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Ceny te są publikowane co miesiąc na stronie PSE. Zyski ze sprzedaży są kumulowane na tzw. koncie prosumenta, które prowadzi operator. Konto służy także do rozliczeń nadwyżek energii wprowadzonej do sieci i pobranej z niej.

Zatem, jak zauważamy, korzyści z posiadania instalacji fotowoltaicznej, są bezpośrednio uzależnione od cen ustalanych przez PSE. W październiku 2023 roku RCEm osiągnęła najniższy w historii poziom – 311,67 złotych za MWh. Jest to ponad 700 złotych mniej niż podczas rekordowego sierpnia 2022, kiedy to cena za energię wynosiła po korektach 1017,27 złotych.

Spadek RCEm obserwujemy regularnie od czerwca br. Poprzedni tak rekordowo niski poziom cen odnotowano w maju (380,42 złotych). Warto również zauważyć, że spadek cen w skali miesiąca również osiągnął niebywały poziom – względem września RCEm spadła o niespełna 100 złotych.

Dobrą wiadomością dla prosumentów rozliczających się net-billingiem jest to, że obecnie funkcjonujące rozwiązanie jest tylko tymczasowe. Od połowy przyszłego roku podstawą rozliczeń będzie nie cena miesięczna, ale godzinowa – zgodna ze stawkami dla każdej godziny na Rynku Dnia Następnego (RDN).