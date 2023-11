Dzięki tej nowości od Google’a, zarządzanie aplikacjami na wielu urządzeniach będzie łatwiejsze

Google sprawi, że odinstalowanie aplikacji na podłączonym urządzeniu będzie bajecznie proste

Mając podłączone ze smartfonem kilka urządzeń obsługiwanych przez platformę Android, dobrze by było, gdybyśmy mogli nimi zarządzać, bez konieczności sięgania po każdy sprzęt z osobna. Google robi kolejny krok w tym kierunku, wprowadzając nowość, mającą ułatwić zarządzanie aplikacjami na podłączonym urządzeniu. Choć jest to funkcja z gatunku tych, których wiele osób wyczekiwało od dawna, jej wdrożenie odbyło się po cichu, w ramach aktualizacji Sklepu Play V38.3.

[Telefon] Nowa funkcja pomagająca odinstalować aplikacje na podłączonych urządzeniach – jedynie taką lakoniczną informację Google podał w dzienniku zmian.

Nowość pozwoli na odinstalowywanie aplikacji na podłączonych urządzeniach za pośrednictwem Google Play na naszym smartfonie. Nie trzeba więc będzie odpalać innego urządzenia, by na nim przeprowadzić cały proces, bo wszystko zrobimy z poziomu telefonu. Niestety gigant nie podzielił się żadnymi szczegółami dotyczącymi tego, jak ta funkcja ma dokładnie działać ani które urządzenia będzie obsługiwać. Możliwe więc, że właściwe ogłoszenie dopiero nastąpi. Na razie możemy jedynie się domyślać.

Dość oczywiste jest, że w ten sposób będzie można zarządzać aplikacjami na telewizorach i tabletach, a więc tych urządzeniach z Androidem, które najczęściej mamy połączone z naszym smartfonem. Spodziewać się można, że funkcja obejmie swoim działaniem również smartwatche działające pod kontrolą systemu Wear OS. W sumie zwłaszcza w tutaj byłby to – dość spóźniony – ale na pewno mile widziany dodatek. Choć użytkownicy mogą instalować aplikacje Wear OS za pośrednictwem Sklepu Play na swoich smartfonach, to z niewyjaśnionych powodów nie mają możliwości ich odinstalowania.

Jeszcze ściślejsza integracja pomiędzy smartfonami z Androidem i połączonymi z nim urządzeniami z systemem Google’a to zawsze dobra wiadomość. Obecnie jeszcze nie wiadomo, jakie możliwości gigant chce zaoferować w ramach tej nowej funkcji, więc trudno określić, jak przydatna się ona okaże w praktyce. Jednak nawet jeśli ograniczy się tylko do smartwatchy z Wear OS, to i tak będzie to spore ułatwienie dla użytkowników. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na dokładniejsze informacje ze strony Google’a.