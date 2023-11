Nikt nie patrzył na paliwo jądrowe w takiej skali. Odkryto jedną, zasadniczą rzecz

Jednym ze stosowanych dzisiaj paliw jądrowych jest dwutlenek uranu (UO 2 ), który przybiera postać słabo radioaktywnego, krystalicznego proszku. Przemysł doskonale zna ten związek już od dziesięcioleci i wkrótce może okazać się, że jest on niewystarczający, aby sprostować wyzwaniom przyszłości. Dlatego wiele zespołów naukowców przygląda się różnym cechom tego paliwa, aby w jakikolwiek sposób poprawić jego wydajność i wytrzymałość.

Taka idea również przyświecała badaczom z walijskiego Uniwersytetu Bangor, którzy na łamach Journal od Nuclear Materials opublikowali wyniki swoich prac nad domieszkowaniem paliwa jądrowego chromem. Uważa się, że Cr usprawnia proces spiekania granulek dwutlenku uranu i czyni je większymi oraz bardziej wytrzymałymi. Nie wiadomo było, co dokładnie to powoduje, zatem uczeni sięgnęli po niezwykle szczegółowe metody badawcze.

Pellet dwutlenku uranu, próbki 10 g / źródło: Chemolunatic, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Paliwo jądrowe obserwowane w skali atomowej. Dzięki temu wiemy, co warto do niego dodać

Wykorzystano w tym celu transmisyjny mikroskop elektronowy o wysokiej rozdzielczości, aby przyjrzeć się granicy ziaren dwutlenku uranu w skali atomowej i porównać dwa rodzaje paliwa ze sobą – z domieszką chromu i bez. Chemiczna analiza składu granicy ziaren była wykonana za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii – czytamy w komunikacie prasowym Krajowego Laboratorium Nuklearnego Wielkiej Brytanii.

Dodajmy, że wyżej wymienione metody w przeciwieństwie do klasycznej mikroskopii wykorzystujące światło widzialne używają wiązki elektronów. Ich interakcja z danym materiałem umożliwia wygenerowanie obrazu o rozdzielczości atomowej. Gołym okiem dostrzeglibyśmy tylko ciemne granulki dwutlenku uranu, a tak naukowcy obserwowali uporządkowanie atomów w ziarnach.

Obrazy z mikroskopu elektronowego niedomieszkowanego UO 2 (po lewej) i domieszkowanego Cr (z prawej). W paliwie domieszkowanym wyraźnie widać powiększenie ziaren / źródło: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2023.154250, CC-BY-4.0

Naukowcy odkryli, że dodanie chromu do dwutlenku uranu przyczynia się do powstania nieuporządkowanej fazy na granicach ziaren. To w niej dokładnie gromadzi się domieszkowany pierwiastek. Jaki to ma wpływ na właściwości UO 2 ? Tak naprawdę jeszcze nie wiadomo. Nigdy wcześniej nie zaobserwowano dodatkowych faz w tego typu paliwie jądrowym.

Proces wytwarzania (przede wszystkim spiekania) dwutlenku uranu w granulki jest bardzo istotny dla jego dalszej efektywności. Zależy on również od mechanizmów zachodzących na granicach ziaren. Jeśli potwierdzi się, że chrom przyczynia się do polepszenia właściwości paliwa jądrowego, to w przyszłości może on się stać kluczowym składnikiem do jego budowy.