W ten sposób można chłodzić budynki bez zużywania energii. Twórcy tego rozwiązania inspirowali się pewnym zwierzęciem

Jedna z propozycji pochodzi od naukowców z City University of Hong Kong. To właśnie oni stoją za projektem pewnego materiału wykorzystywanego do tzw. pasywnego chłodzenia radiacyjnego. Wykazywany przez niego współczynnik odbicia światła słonecznego jest rekordowy w tej kategorii i wynosi 99,6%.

Kulisy badań prowadzonych w tej sprawie zostały przedstawione na łamach Science. Ten nietypowy kompozyt powstał dzięki inspiracji płynącej ze świata natury, ponieważ członkowie zespołu badawczego zaczerpnęli ten pomysł od chrząszczy z rodzaju Cyphochilus. Jak zapewniają, ich materiał jest łatwy i tani w produkcji, a do tego trwały oraz wszechstronny.

Materiał wykorzystywany do pasywnego chłodzenia radiacyjnego cechuje się bardzo wysokim współczynnikiem odbijania światła słonecznego, wynoszącym 99,6%

Tylko jak wykorzystać jego właściwości? Mówi się przede wszystkim o montażu na dachach czy ścianach budynków. W ten sposób, odbijając światło słoneczne, można obniżać temperatury panujące wewnątrz. Szacunkowe dane sugerują, jakoby dało się w te sposób usunąć ponad 130 watów energii cieplnej na metr kwadratowy – to w sytuacji, gdy Słońce znajduje się w najwyższym punkcie.

Wspomniany chrząszcz jest pokryty łuskami, które stanowiły inspirację w czasie projektowania ceramiki z Hong Kongu. Ta wykorzystuje nanostrukturę o porach podobnych do różnych długości fal światła słonecznego. To właśnie ta cecha sprawia, że promieniowanie emitowane przez naszą gwiazdę jest w większości odbijane, a nie pochłaniane.

Co więcej, nowy materiał wykazuje wysoką emisję ciepła w średniej podczerwieni. Wskaźnik ten osiąga 96,5 procent, dzięki czemu niemal całe ciepło wydzielane przez budynek może trafić do atmosfery. Wśród innych zalet futurystycznej ceramiki nie można pominąć jej wysokiej odporności na warunki pogodowe. Może bowiem wytrzymać temperatury przekraczające 1000 stopni Celsjusza i działać na budynkach we wszystkich warunkach pogodowych oraz klimatycznych.