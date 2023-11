Home Nauka Perowskity zastąpią tradycyjne żarówki? Odczuwamy pierwsze skutki nowego prawa USA

Tradycyjne żarówki wyjdą wkrótce z użytku w Stanach Zjednoczonych. Co może je teraz zastąpić? Wielu kieruje swój wzrok w stronę oświetlenia typu LED, ale zespół naukowców z Uniwersytetu Missouri proponuje jednak coś innego. Wykorzystali oni perowskity do stworzenia wydajnego i taniego źródła światła. W jaki sposób to działa?