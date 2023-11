Rekord pobity o całe setki metrów. Ukraiński snajper pokazał klasę [WIDEO]

Rekord pobity o całe setki metrów. Ukraiński snajper pokazał klasę

Czytając o nowych broniach na froncie, łatwo utracić perspektywę dystansów, kiedy to pociski rakietowe i artyleryjskie mogą uderzać w cele odległe o dziesiątki, a nawet setki kilometrów. Jednak mimo rozwoju dronów i powszechności artylerii, na froncie ciągle króluje broń palna, a wśród niej karabiny snajperskie, do których zalicza się m.in. Lord Horyzontu (z ukraińskiego Володар Обрію), z wykorzystaniem to którego został pobity rekord świata co do odległości strzału. Oczywiście celnego.

Czytaj też: Rosja może zacząć się bać. Ukraina rozwija broń, która może zmienić oblicze wojny

Ukraiński snajper, służący w jednostce operacji specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), ustanowił właśnie nowy światowy rekord, kiedy to z powodzeniem trafił wrogiego żołnierza z odległości 3800 metrów, przebijając poprzedni rekord świata (3540 metrów). Wykorzystał do tego wspomniany jednostrzałowy karabin przeciwpancerny z unikalnymi pociskami zmniejszonymi do kalibru 0.5., który to jest przeznaczony do działań sabotażowych i kontrsabotażowych, a w tym m.in. zwalczania wrogich snajperów. Ma lufę o długości 1000 mm i waży około 15 kg, posyłając pociski na cele z prędkością 1050 m/s (maksymalna prędkość początkowa).

Better video of the hit. At least 3 occupiers are visible, one of which falls first. pic.twitter.com/91NljxKiui — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) November 18, 2023

Czytaj też: Ukraina ma nowego sekretnego drona Morok. Wróg nie będzie zadowolony

Ten właśnie karabin możecie obejrzeć w akcji powyżej, kiedy to ukraiński żołnierz najpierw wycelował, a następnie pociągnął za spust, zapisując się w tamtej chwili na kartach historii. Ukraina nie omieszkała tego wykorzystać i tak oto światło dzienne ujrzało oficjalne oświadczenie, podkreślające elitarność snajperów SBU i trudno się temu dziwić, bo poprzedni rekord świata wynosił 3540 metrów, czyli o całe 260 metrów mniej. Dlatego zresztą ten bezprecedensowy dalekosiężny strzał snajpera z ukraińskiej jednostki operacji specjalnych stanowi istne świadectwo umiejętności, precyzji i zaawansowanej technologii wojskowej w rękach ukraińskich sił i to nawet w kwestii broni palnej.