Nigdy wcześniej tego nie osiągnięto. Naukowcy stworzyli wyjątkowy materiał

Materiał, jak żaden inny. Naukowcy dokonali przełomu

Jak przeczytamy w publikacji znajdującej się w dzienniku Nature, naukowcy z Smart Materials Lab (SML) oraz Center for Smart Engineering Materials (CSEM) na NYU Abu Dhabi (NYUAD) dokonali przełomowego postęp w zakresie materiałów. Owocem tych prac okazała się nowa forma “tekstyliów”, a to dzięki przekształceniu jednowymiarowych kryształów w elastyczne, dwuwymiarowe struktury płaskie, które mogą pochwalić się niesamowitą wytrzymałością, bo są aż 20-krotnie mocniejsze od zwyczajnych kryształów i znacznie bardziej odporne na niskie temperatury czy na uderzenia mechaniczne.

Tego typu materiał, którego można tkać w elastyczne łaty o różnych fakturach, otwiera wiele potencjalnych zastosowań, a to szczególnie w dziedzinie elastycznej elektroniki. Wszystko przez swoją wyjątkową zdolność do wytrzymywania ekstremalnych warunków, bo dzięki nim mogą wziąć też udział w misjach eksploracji kosmosu. Wszystko przez wrodzoną elastyczność kryształów organicznych, która to przyczynia się do lekkości i mechanicznej wytrzymałości łat oraz ich wytrzymałości na szeroki zakres temperatur, bo od –196°C do 150°C, co w ogólnym rozrachunku przewyższa wydajność wielu polimerów lub elastomerów, które zwykle stają się kruche poniżej nawet wyższej temperatury.

Od tysięcy lat tkactwo produkowało tekstylia, które są elastyczne, mocne i trwałe. Odkrycie, że kryształy organiczne mogą być wyjątkowo elastyczne, nie tylko dodało nowy aspekt ich właściwości, ale także otworzyło nowy kierunek w nauce o materiałach. Używając kryształów jako podstawy do tkanych tkanin, ta innowacja toruje drogę do łączenia tkanych kryształów z innymi materiałami, odblokowując niezliczone zastosowania technologiczne – stwierdził jeden z badaczy.

Na tym jednak zdolności tej “tkaniny” się nie kończą, bo z racji swoich właściwości optycznych, może ona być wykorzystywana do stworzenia sieci falowodów optycznych, które mogłyby wykonywać operacje logiczne przez selektywne wzbudzanie laserowe składowych kryształów. Zespół zresztą już to zademonstrował, ale nie wiemy nic a nic na temat potencjalnego zastosowania tego typu materiałów w praktyce.