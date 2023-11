Biden zadowolony nie będzie. Potężna atomówka USA zawiodła

Test balistycznego pocisku Minuteman III zakończony porażką

Międzykontynentalne pociski balistyczne Minuteman III są dla USA jednym z filarów nuklearnej triady, pełniąc funkcję odstraszania oraz broni ostatecznej. Muszą więc być w pełni sprawne i zawsze gotowe do przeprowadzenia koszmarnego w skutkach ataku. Stąd biorą się regularne ich testy, które pozwalają zweryfikować potencjał pocisków Minuteman III oraz ich niezawodność. Ostatni z nich był w tej kwestii “sukcesem”, bo pozwoli doszukać się potencjalnego problemu w innych pociskach, choć z pewnością Amerykanów rozczarował.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych poinformowały właśnie o kontrolowanym, przedwczesnym i przymusowym zakończeniu lotu testowego nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego LGM-30G Minuteman III nad Pacyfikiem z powodu “nieprzewidzianej anomalii”. Grupa przedstawicieli z Korei Południowej była obecna podczas tego testu jako część niedawno ustanowionego strategicznego porozumienia partnerskiego ze Stanami Zjednoczonymi i co ciekawe, to właśnie Ministerstwo Obrony Korei Południowej jako pierwsze udostępniło informacje o starcie pocisku, choć nie wspomniało o jego przerwaniu.

Amerykanie w najnowszym oświadczeniu zaznaczyli, że próba pocisku LGM-30G zakończyła się około godziny 12:06 PST według informacji od Dowództwa Globalnego Uderzenia Sił Powietrznych (AFGSC). Pocisk został wystrzelony z bazy sił kosmicznych Vandenberg, a operacja zakończenia lotu pocisku była przeprowadzona z racji Delta 30, a jest to termin oznaczający celowe zniszczenie Minuteman III. Do tej decyzji doprowadziła “anomalia, która wymaga dokładnej analizy w celu ustalenia jej pochodzenia”.

Szczegółowe przyczyny przerwania testu pozostają niejasne, ale pierwsze informacje sugerują problem z samą trajektorią lotu pocisku, która to mogła być istotna dla awarii pocisku i w następstwie jego celowego zniszczenia. Takie testy są częścią regularnego procesu weryfikacji integralności operacyjnej pocisków Minuteman III, stanowiących istotny składnik strategii odstraszania nuklearnego USA, jako że siły powietrzne mają około 400 pocisków Minuteman III rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w kraju. W gruncie rzeczy to nie jest odosobniony przypadek, ponieważ w przeszłości miały miejsce wcześniejsze przypadki odwołania testów startowych lub awarii tych pocisków, co objęło anulowany test w 2021 roku i przerwany lot w 2018 roku z powodu anomalii.