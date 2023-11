Ten wojskowy dron będzie wyjątkowy. Samodzielnie i w ukryciu przeprowadzi tajne misje

Podwodny wodolot bezzałogowy K40 MANTA zyska potężne systemy autonomiczne

Firma Kraken Technology Group ogłosiła swoją najnowszą współpracę z firmą L3Harris Technologies. Partnerstwo to da życie potencjalnie przełomowemu bezzałogowcowi K40 MANTA, który to będzie całkowicie pozbawionym załogi pojazdem powierzchniowo-podwodnym (USSV), wykorzystującym nowoczesne technologie w wielu kwestiach. Warto jednocześnie podkreślić, że tak naprawdę K40 MANTA nie będzie dopiero projektowany, bo tak się składa, że ten dron powstaje już od jakiegoś czasu, a współpraca między firmami ma na celu zapewnić mu zupełnie nowe możliwości w zakresie autonomii.

Według komunikatu prasowego firmy Kraken, współpraca ta oznacza kluczowy kamień milowy w technicznym rozwoju platformy K40 MANTA, bo postawi filary do zwiększenia funkcji autonomicznych i ustanowi trajektorię do osiągnięcia pełnej autonomii w przyszłych iteracjach. W ogólnym rozrachunku sam bezzałogowiec i tak jest już imponujący. Wyróżnia się swoim unikalnym projektem wodolotu, który to umożliwia rozwijanie wysokich prędkości na powierzchni oraz możliwość zanurzenia się, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Integracja zaawansowanych systemów sterowania od L3Harris nie tylko poprawi zdolności zdalnego sterowania tym innowacyjnym pojazdem, ale również wesprze krytyczne wyzwania, które stoją przed Kraken Technology Group. Finalnie te wszystkie planowane ulepszenia będą arcyważnym krokiem do finalnej demonstracji drona w pełnej krasie i zapewniania mu możliwości, które kreowano przy pierwszych szkicach projektowych. Wspomina się, że partnerstwo tych dwóch firm może prowadzić do znaczących rozwojów w systemach sterowania i ma potencjał do zrewolucjonizowania autonomicznych operacji morskich.