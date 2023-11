Hamas rozwija swoje uzbrojenie. Te drony zagrażają nawet zaawansowanym okrętom

Zaprezentowany przez Hamas podwodny dron Al-Asef, to istna kierowana torpeda

Hamas zaprezentował swoją nową broń w formie podwodnego drona Al-Asef w formie kierowanej torpedy na nagraniu, nie kwapiąc się do zdradzania informacji na jej temat. Roztoczyło to otoczkę tajemnicy wokół tej broni, ale sama analiza dostępnego materiału filmowego pozwala uzyskać pewne informacje na temat tego nowego narzędzia w ich arsenale. W ogólnym rozrachunku Al-Asef wydaje się być dosyć podstawowym bezzałogowym pojazdem podwodnym (UUV), który jest wyposażony w prosty zapalnik uderzeniowy na nosie, co wskazuje na umiarkowanie wielką głowicę wybuchową. Urządzenie jest kierowane na cel za pomocą kamery w stylu Go-Pro umieszczonej blisko korpusu, co sugeruje, że Al-Asef zanurzonym okrętom podwodnym raczej nie zagrozi, bo działa na płytkich głębokościach, funkcjonując raczej jako półzanurzalny niż w pełni zanurzalny dron.

Czytaj też: Tym wojskowym dronom nic nie umknie, a to wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Metalowe ciało torpedy, które jest prawdopodobnie skonstruowane z butli gazowych pod ciśnieniem, umożliwia ograniczone możliwości zanurzenia z racji braku zaawansowanego systemu wyporności. To sugeruje, że głębokość zanurzenia jest kontrolowana głównie za pomocą elementów sterujących z tyłu. Sam system napędowy pozostaje niejasny, ale obecność węża biegnącego wzdłuż zewnętrznej części pojazdu do tego, co może być masztem dla rurki dostarczającej powietrze, sugeruje użycie silnika spalinowego.

Czytaj też: Drony dla dronów, czyli jak jeszcze bardziej zrewolucjonizować wojny bezzałogowców

Na autonomię oczywiście w Al-Asef nie ma co liczyć. To prosty dron z głowicą bojową, systemem łączności i kamerą optyczną, którego sterowaniem zajmuje się operator. Jeśli więc kontakt między kontrolerem a dronem zostanie zakłócony, Al-Asef stanie się tak naprawdę bezużyteczny, bo całkowicie niekontrolowalny. Ten dron był już rzekomo używany przeciwko różnym izraelskim celom, samo jego istnienie jest już niezaprzeczalne, a dowody wideo wskazują na konstrukcję co najmniej dwóch egzemplarzy, więc nie może to być jedynie straszak.

Czytaj też: Stworzyli największego drona i teraz pochwalili się nim przed światem

Tak naprawdę sama prezentacja Al-Asef to kontynuacja szerszego trendu w zakresie uzbrojenia bezzałogowych dronów morskich. Nawet mimo stosunkowo prymitywnej konstrukcji, Al-Asef stanowi realne zagrożenie i jasny dowód na trwające wysiłki Hamasu mające na celu wzmocnienie jego zdolności wojskowych.