Akumulator z jeszcze lepszym elektrolitem – na to czekaliśmy. Czym jest to cudo z Azji?

Akumulatory litowo-metalowe (LMB) są niezwykle obiecującą technologią. Chociaż znane są już naukowcom od kilkudziesięciu lat, to wciąż ich konstrukcja wymaga wielu ulepszeń. Jednym z problemów jest chociażby korozja litu, do której przyczynia się płynny elektrolit. Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanych Technologii i Nauki (KAIST) podjęli się próby stworzenia nowego rodzaju medium do transportowania jonów.

Na łamach czasopisma Nature Energy opublikowali oni artykuł naukowy, w którym opisują zastosowanie elektrolitu na bazie boranu i piranu, jaki ma rozwiązać odwieczny problem z korozją litu. Przypomnijmy, że borany są solami i estrami kwasów tlenowych boru, a piran natomiast organicznym związkiem chemicznym z grupy nienasyconych eterów cyklicznych.

Widoczna wyraźna interfaza pomiędzy elektrolitem a katodą, która utrudnia korozję litu / źródło: https://doi.org/10.1038/s41560-023-01405-6, CC-BY-4.0

Akumulator litowo-metalowy z elektrolitem nowego typu. Czy to zadziała?

W jaki sposób ciekły elektrolit o takim składzie mógł cokolwiek pomóc w konstrukcji akumulatora? Naukowcy odkryli, że medium posiada zdolność do przekształcania dużych kryształów LiF w interfazie na styku ciała stałego i elektrolitu. Zamienia je dokładnie w drobnokrystaliczny lub szklisty fluorek litu. Związek o takiej strukturze zwiększa pasywację granicy faz, a w rezultacie minimalizuje przenikanie cząstek elektrolitu do interfazy i dalej do katody oraz odwrotnie.

Autorzy badań sprawdzili powyższe doniesienia na żywym przykładzie. Opracowali akumulator litowo-metalowy z elektrolitem boranowo-piranowym i katodą tlenkową z dużą zawartością niklu i litu. Urządzenie osiągnęło wysoką początkową gęstość energii przewyższają wartość 400 Wh/kg i działało przez 400 cykli ładowania i rozładowywania przy zachowaniu pojemności rzędu 70 proc.

Testy były prowadzone przy ciągłym zachowaniu stosunku elektrolitu do pojemności (ang. electrolyte/capacity, E/C) poniżej 2g/Ah. Badacze zauważyli również, że wraz ze zwiększającą się liczbą cykli pojemność akumulatora systematycznie malała. Jednakże wciąż utrzymywała na relatywnie wysokim poziomie.

Odkrycie koreańskich uczonych nie jest gotowym przepisem na nowy rodzaj akumulatora. Niemniej ich wynalazek jest pierwszym krokiem w stronę praktycznego zastosowania technologii litowo-metalowej. Jeszcze dużo pozostało do udoskonalenia (w tym poprawa parametrów pracy), ale kierunek z zastosowaniem elektrolitu boranowo-piranowego wydaje się całkiem słuszny i przyszłościowy.