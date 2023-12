Test chłodzenia be quiet! Pure Loop 2 360

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Pure Loop 2 360?

AIO otrzymujemy w charakterystycznym dla firmy opakowaniu. W środku znajdziemy instrukcję, zestaw montażowy, opaski zaciskowe, tubkę pasty, przejściówkę 3x 4-pin -> 1x 4-pin, ciecz. Ta ostatnia przyda się, jeśli będziecie chcieli uzupełni poziom cieczy w układzie – jest to na pewno plus każdego chłodzenia cieczą od be quiet!. Przejściówka pozwala na podłączenie wentylatorów do jednego złącza na płycie. Plus też za pastę termoprzewodzącą. Gwarancja wynosi 3 lata.

Specyfikacja be quiet! Pure Loop 2 360

Rozmiary chłodnicy to 120 x 397 x 27 mm. Nie jest ona zbyt gruba więc nie będzie problemów ze mieszczeniem w różnych obudowach. Została ona wykonana z aluminium, ale jest pomalowana na czarno. Jest na niej specjalny otwór do uzupełniania poziomu cieczy. Wychodzą z niej dwa węże o długości 400 mm. Połączenie z blokiem jest ruchome, a same węże dosyć elastyczne. Nie powinno być tutaj problemów z ułożeniem ich w obudowie. Na wężach mamy też pompkę. Jest to ciekawe rozwiązanie, które już wcześniej widzieliśmy w poprzedniej wersji Pure Loop czy w wersji FX. Pompka zasilana jest z jednego złącza 4-pin PWM i pracuje z maksymalną prędkością 5500 RPM – obrotami można regulować, a minimalne to 4000 RPM. Takie rozwiązanie sprawia też, że powinna ona ciszej pracować i generować mniejsze wibracje.

Blok ma podświetlenie ARGB, które zasilane jest z 3-pinowego złącza. Tutaj plus względem poprzedniej wersji, które miało białe podświetlenie. Napis be quiet! skierowany jest w jedną stronę, co też sugeruje montaż chłodzenia. Podstawka wykonana jest na lustro i mamy też na stałe przymocowane śruby montażowe.

Dołączone wentylatory to modele Pure Wings 3 120 mm. Ich maksymalna prędkość wynosi 2100 RPM, przepływ powietrza 59,6 CFM, ciśnienie 2,41 mmH2O. Głośność całego zestawu wynosi maksymalnie 36,8 dBA. Z wentylatorów wychodzi jeden kabel 4-pin PWM, a wszystkie możemy spiąć dołączoną przejściówką. Śmigła mają też po 9 łopatek o specjalnej konstrukcji, która ma zwiększać ciśnienie powietrza. Plus też za silnika z zamkniętą pętlą, który utrzymywać stałe obroty wentylatora niezależnie od oporu. Są to więc wentylatory przygotowane specjalnie z myślą o pracy na chłodnicy czy radiatorze.

Wygląd i montaż be quiet! Pure Loop 2 360

Be quiet! Pure Loop 2 360 wygląda dobrze. Podświetlenie ARGB na bloku może się podobać, a cała reszta jest po prostu czarna. Jeśli więc nie zależy Wam zbytnio na mocnym ARGB to tutaj powinniście być z całości zadowoleni.

Montaż jest podobny jak w innych modelach firmy. Do backplate przyczepiamy śruby, całość kładziemy pod płytą i przykręcamy kolejnymi śrubami. Do nich przykręcamy odpowiednie belki i do całości blok. Jest to dosyć proste, instrukcja też fajnie wszystko wyjaśnia. Jedna osoba nie powinna mieć większych problemów z montażem tej konstrukcji.

Zebrane najważniejsze parametry be quiet! Pure Loop 2 360

Wymiary chłodnicy: 120 x 397 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Pure Wings 3 120 mm

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2100 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 59,6 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,41 mmH2O

Maksymalna głośność: 36,8 dBA

Wymiary bloku: 94,5 x 83 x 42 mm

Maksymalna prędkość pompki: 5500 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1700/1200/1150/1151/1155; AMD: AM5/AM4

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 555 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Ramka Thermal Grizzly CPU Contact Frame Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z790 Aorus Elite AX Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL36 Dysk Goodram PX500 Gen.2 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy be quiet! Pure Loop 2 360

Na maksymalnych obrotach AiO jest dosyć głośne. Lepiej jest na 1200 RPM, gdzie już jest bardzo przyjemnie. Na 800 RPM na pewno nie usłyszycie chłodzenia podczas działania.

Na maksymalnych obrotach mamy do czynienia z najwydajniejszym AiO. Przy 1200 RPM jest podobnie do konstrukcji Arctica, ale przy 800 RPM widać spadek wydajności względem konkurencji.

Przy 40 dBA jest przeciętnie. AiO wypada tutaj podobnie do konstrukcji Cooler Master i trochę traci do Cooler Mastera. Nie jest oczywiście źle, ale mogło by być lepiej.

Po OC widać przewagę nad innymi AiO przy maksymalnych obrotach – tutaj be quiet! Pure Loop 2 360 wypada świetnie. Natomiast wraz ze zmniejszaniem obrotów wydajność względem konkurencji ponownie spada i przy 800 RPM widać stratę do innych AiO 360.

Przy normalizacji do 45 dBA jest bardzo dobrze. Chłodzenie prawie zrównuje się z AiO Arctica. Tutaj też widać, że wraz ze wzrostem obrotów wentylatorów po prostu be quiet! Pure Loop 2 360 zaczyna mocno zyskiwać.

Test be quiet! Pure Loop 2 360 – podsumowanie

Be quiet! Pure Loop 2 360 najtaniej znalazłem za ok. 555 zł. W tej cenie jest to ciekawy wybór, ale też nie jest pozbawiony wad. Plusem na pewno jest dołączona butelka z cieczą, której poziom w zestawie można bez problemów uzupełnić. Również sam montaż jest dosyć prosty. Mamy też podświetlenie ARGB na bloku. To lekko rozświetli wnętrze PC, a w połączeniu z czarnymi wentylatorami, wężami czy chłodnicy może się podobać. Jeśli też zależy Wam na większym podświetleniu to jest wersja FX, która ma również śmigła z ARGB.

Na maksymalnych obrotach AiO jest głośne, ale na niższych jest już znacznie lepiej. Wydajność przy maks. RPM jest bardzo dobra, co widać choćby w testach po OC, gdzie pokonuje konkurencję. Ale niestety wraz ze spadkiem obrotów wydajność względem innych AIO 360 spada. Przy 1200 RPM jest jeszcze dobrze, ale przy 800 RPM widać mocną stratę do konkurencji i to jest największa wada testowanego produktu. Przy normalizacji głośności zależy właśnie od obrotów – przy 40 dBA bliżej mu do chłodzenia Cooler Mastera, które działa przy znacznie niższych obrotach, a przy 45 dBA bliżej do AiO Arctica, które działa przy wyższych obrotach. Tutaj więc też widać to, co wcześniej napisałem – wraz ze wzrostem obrotów wentylatorów AiO mocno zyskuje na wydajności w szczególności względem innych rozwiązań.

W tej cenie uważamy, że jest to ciekawy produkt (pomimo wspomnianej wady, czyli niższej wydajności od konkurencji przy najniższych testowanych obrotach wentylatorów), którego zakup warto rozważyć. Dlatego też przyznajemy mu dwa odznaczenia.