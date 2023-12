Będą latać i siać zniszczenie. Chiny mają jasny plan na drony Wing Loong II

Chiny dążą do uczynienia z dronów Wing Loong II wszechstronnych maszyn

Pod względem specyfikacji, Wing Loong II ma długość 11 metrów, rozpiętość skrzydeł 20,5 metra i wysokość 4,1 metra. Może startować z maksymalną masą startową 4200 kg i przenosić do nawet 12 laserowo naprowadzanych bomb lub pocisków o łącznej wadze 480 kg. Jego silnik odrzutowy sprawia, że może rozpędzać się do 370 km/h, a system łączności satelitarnej gwarantuje globalny zasięg.

Ten dron klasy HALE (wysoki pułap, duża wytrzymałość) nie jest tylko narzędziem do rozpoznania, nadzoru i zwiadu (ISR), ale jest również odpowiednio wyposażony do realizacji misji uderzeniowych. Umożliwiającą to cechą, która wyróżnia Wing Loong II na tle innych dronów, jest jego modułowa konstrukcja, która umożliwia dopasowanie do różnych ładunków i broni w zależności od wymagań misji. Ta elastyczność pozwala na szeroki zakres zastosowań – od misji rozpoznawczych po konkretne operacje uderzeniowe.

UAV charakteryzuje się wysokim poziomem autonomii i inteligencji, co pozwala mu wykonywać skomplikowane zadania, takie jak rozpoznawanie celów, śledzenie i angażowanie z minimalną interwencją ludzką. Ta funkcja znacznie zmniejsza obciążenie operatorów i zwiększa efektywność misji, podczas których samo wykrycie Wing Loong II to wyzwanie, jako że ten dron ma również niski przekrój radarowy i powłokę stealth, czyli cechy, które utrudniają wrogim siłom jego wykrycie i w efekcie przechwycenie. Ta zdolność do ukrycia jest kluczowa dla operacji w środowiskach konkurencyjnych, a jednocześnie zapewnia, że UAV może zbierać informacje lub wykonywać misje z mniejszym ryzykiem wykrycia.

Z wytrzymałością do 32 godzin i zasięgiem ponad 10000 kilometrów, Wing Loong II jest w stanie latać praktycznie po całych kontynentach albo zapewniać ciągły nadzór lub wsparcie w różnych scenariuszach misji przez bardzo długi czas. Jako że swoje loty realizuje już od 2017 roku i nigdy nie napotkał na problemy (nie doszło do żadnych wypadków czy strat z jego udziałem), świadczy to o jego ogromnej niezawodności, dobrze zaprojektowanych systemach i solidnej konstrukcji. Trudno się więc dziwić, że Wing Loong II odniósł międzynarodowy sukces, będąc już teraz przedmiotem eksportu do kilku krajów, a w tym Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był również używany w rzeczywistych scenariuszach bojowych, takich jak wojna domowa w Jemenie i konflikt w Libii, co pokazuje jego skuteczność w realnych sytuacjach.

Patrząc w przyszłość, przedstawiciel AVIC wspomniał, że Wing Loong II ma stać się jeszcze bardziej inteligentny i rozszerzyć swoje zastosowania. AVIC pracuje również nad rozwojem bardziej zaawansowanych UAV na bazie platformy Wing Loong II, co wskazuje na zaangażowanie w ciągłą innowację w tej dziedzinie. Sam rozwój Wing Loong II i jego rosnący zestaw zastosować podkreślają znaczące postępy Chin w technologii dronów. Z połączeniem wytrzymałości, wszechstronności i zdolności skrywania się przed radarami, Wing Loong II jest gotowy do odgrywania kluczowej roli zarówno w zbieraniu informacji, jak i operacjach bojowych, odzwierciedlając ewoluującą naturę współczesnej wojny i nadzoru.