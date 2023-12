Zapomnijcie o brudnym prądzie. Udowodnili, że odnawialne źródła energii są alternatywą

El Hierro to pionierska wyspa z odnawialnymi źródłami energii

Prąd czerpany z elektrowni, w których główną rolę odgrywają paliwa kopalne, można nazwać tym “brudnym” z racji emisji, towarzyszącym jego generowaniu. Inaczej sprawa ma się z prądem, którego pozyskujemy z instalacji pokroju farm wiatrowych i słonecznych, bo bezpośrednio tego typu generowanie energii odnawialnej nigdy nie wpływa negatywnie na środowisko. Problem w tym, że tak jak w przypadku elektrowni węglowych czy gazowych produkcję prądu można precyzyjnie oszacować i regulować, tak prąd generowany z promieni słonecznych czy wiatru jest bardzo zależny od warunków pogodowych. Jak jednak pokazuje przykład El Hierro, na energii odnawialnej rzeczywiście można bazować.

Czytaj też: Polska pierwsza na świecie w produkcji prądu z wodoru. Orlen przetestował nowy system

Dowiedzieliśmy się właśnie, że hiszpańska El Hierro, czyli malownicza wyspa o wulkanicznym krajobrazie wśród Wysp Kanaryjskich, osiągnęła rekord w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dzięki innowacyjnemu hybrydowemu systemowi ekologicznych elektrowni, wyspa ustanowiła nowy rekord, bazując na prądzie generowanym wyłącznie z wody i wiatru przez prawie cały miesiąc, bo 28 dni. To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie El Hierro w zrównoważony rozwój środowiskowy i stawia ją na czele światowych liderów w dziedzinie energii odnawialnej.

Czytaj też: Zadziwiające właściwości materiału kwantowego. Gdy przepływa przez niego prąd, dzieje się coś zagadkowego

Na wyspie El Hierro prąd zapewniają trzy elementy hybrydowego systemu, którego główną rolę pełni farma wiatrowa z pięcioma turbinami o mocy 11,5 MW. Kiedy wiatr jest wystarczająco silny, te turbiny zaspokajają zapotrzebowanie wyspy na elektryczność i pompują wodę z użyciem 6 MW pomp do wyższego zbiornika retencyjnego, gdzie użytek robi z niej elektrownia wodna o mocy 11,3 MW. Podczas okresów słabego wiatru, woda przechowywana w podniesionym zbiorniku o pojemności 380000 m³ spływa do niższego zbiornika o pojemności 150000 m³ na poziomie morza, wytwarzając wtedy prąd. Trio uzupełnia farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW, która to magazynuje część prądu w akumulatorach.

Czytaj też: Wyglądają jak fikuśny magazyn pocisków artyleryjskich, ale te sztuczne drzewa zapewniają prąd

Tego typu instalacje zmniejszyły emisję dwutlenku węgla wyspy o ponad 20000 ton i ograniczyły zużycie oleju napędowego o 7000 ton w skali roku. Musimy jednak pamiętać, że wyspie El Hierro było znacznie łatwiej w osiągnięciu 28-dniowego okresu bazowania wyłącznie na energii odnawialnej. Na tym obszarze o wielkości 268,71 km² zamieszkuje około 10500 mieszkańców, a sama wyspa ma stosunkowo skromne potrzeby energetyczne ze względu na niską gęstość zaludnienia, minimalny poziom industrializacji i sam klimat, który ewidentnie nie zachęca do przesiadywania przed ekranami. Ważne jest jednak to, że od zawsze była zależna od generatorów diesla do produkcji elektryczności, ale w ostatnich latach to znacząco się zmieniło.