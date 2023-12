Huawei zaprezentował kolejne nowości. Oto MateBook D 16 2024, MatePad Pro 13.2” i MatePad Air PaperMatte Edition

Premiery Huawei w Dubaju: urządzenia pobudzające kreatywność

Huawei zorganizował dzisiaj w Dubaju wielkie wydarzenie. Podczas światowej premiery zadebiutowało kilka nowych sprzętów. Dużo uwagi skupiły słuchawki FreeClip, ale o nich pisałam wam już w osobnym tekście, a jutro Michał dostarczy pierwsze wrażenia z użytkowania tak nietuzinkowego sprzętu, tymczasem zerknijmy, co tam jeszcze Huawei pokazał. Wszystkie trzy urządzenia dostępne będą w Polsce, ale dopiero w nadchodzących miesiącach. Wtedy też poznamy ich ceny oraz wszystkie szczegóły. Hasło przewodnie wydarzenia – „Creation of Beauty” – jasno pokazuje, na czym producent teraz się skupił. Oprócz funkcjonalności, dużą wagę położono na design nowych urządzeń, te są zarówno eleganckie, jak i przyjemne dla oczu.

Nowo zaprezentowany MatePad Pro 13.2” oferuje ogromny, elastyczny ekran OLED znajduje się w obudowie o grubości 5,5 mm i jest otoczony ramkami o grubości 3,4 mm, co przekłada się na stosunek wyświetlacza do obudowy wynoszący 94%. Dzięki współpracy z M-Pencil 3.generacji oraz magnetyczną klawiaturą Smart Magnetic Keyboard możemy cieszyć się ogromem możliwości, zwłaszcza w zakresie pracy twórczej. Rysik łączy się z wykorzystaniem technologii NearLink, umożliwiającej między innymi wykrywanie ponad 10 000 poziomów nacisku i zapewniającej jeszcze szybszą reakcję na dotyk. Korzystając z klawiatury, bez problemu zmienimy tablet w urządzenie, na którym pracować będziemy równie wygodnie, co na laptopie. Na pokładzie znajdziemy też sporo ciekawych funkcji, ułatwiających wielozadaniowość oraz pracę twórczą.

Na tym oczywiście nie koniec. Skoro już przy tabletach jesteśmy, kolejną nowością okazał się MatePad Air PaperMatte Edition, nietuzinkowy tablet, którego cechą charakterystyczną jest wyświetlacz PaperMatte Display. Tego typu ekrany znamy z czytników e-booków, bo jego zadaniem jest imitowanie wrażenia obcowania z normalnym papierem. Ekran oferują rozdzielczość 2800 x 1840 pikseli i maksymalną częstotliwość odświeżania 144 Hz. Przekłada się to na komfortowe pisanie i czytanie.

Trzecim urządzeniem jest doskonale wszystkim znany laptop MateBook D16 w odświeżonej wersji na ten rok. Wyposażono go w duży, wysokiej jakości 16‑calowy wyświetlacz Eye Comfort Huawei FullView Display, który idealnie sprawdzi się zarówno do pracy biurowej, jak i wieczornej rozrywki. Nie zabrakło również wydajnych podzespołów, na czele z procesorem Intel Core i9 13. generacji z serii H, który z łatwością radzą sobie z intensywną wielozadaniowością.

Słuchawki są już dostępne do kupienia w Polsce, ale na premierę pozostałych urządzeń na naszym rynku będziemy musieli chwilę poczekać. Huawei zdradza tylko, że pojawią się one w nadchodzących miesiącach, jednak nie mówi nam to wiele.