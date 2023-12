Będzie niczym Thanos. Tak zaawansowanego myśliwca marynarka USA jeszcze nie miała

Wielkie odrodzenie przyszłości lotnictwa marynarki USA. Finansowanie programu F/A-XX przywrócone

Kongres Stanów Zjednoczonych niedawno przywrócił finansowanie w wysokości miliarda dolarów na program F/A-XX Marynarki Wojennej USA. Ten ma na celu rozwój nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie myśliwca, który zastąpi F/A-18E/F Super Hornet do lat 30. XXI wieku. Samo ogłoszenie jest o tyle ważne, że wniosek budżetowy prezydenta na rok fiskalny 2024 zaproponował cięcie budżetu o 1 miliard dolarów, sugerując tym samym opóźnienie rozpoczęcia programu do 2025 roku, ale finalnie komitety nie zgodziły się na cięcie budżetu i przywróciły pełne finansowanie programu F/A-XX, podkreślając jego znaczenie dla przyszłości zdolności bojowych marynarki wojennej USA.

F-35C podczas tankowania

Program F/A-XX to nie tylko kolejny projekt rozwoju myśliwca. W rzeczywistości reprezentuje on skok w przyszłość walki powietrznej, bo oczekuje się, że F/A-XX, jako myśliwiec szóstej generacji, będzie posiadać takie zdolności, jak jeszcze wyższy poziom niewykrywalności przez wrogie radary, możliwość wchodzenia w prędkości supersoniczne bez dopalaczy, możliwość prowadzenia rozległej wojny sieciowej i potencjalnie tryb bezzałogowy. Wszystko to przy zachowaniu pełnej operacyjności zarówno z lotniskowcami, jak i bazami lądowymi.

W obliczu rosnących zagrożeń ze strony rozwijających się mocarstw pokroju Chin i Rosji w regionach takich jak Indo-Pacyfik i Europa, F/A-XX jest postrzegany jako kluczowy element przyszłej strategii marynarki USA. Aktualnie jednak szczegółowe projektowanie i specyfikacje F/A-XX są nadal w trakcie opracowywania, ale niektóre udostępnione koncepcyjne grafiki sugerują rewolucyjną konstrukcję pojedynczym silnikiem i ogromną luką wewnętrzną na broń.

Porównanie F/A-XX z istniejącymi myśliwcami, takimi jak F-35C i F/A-18E/F Super Hornet, jednoznacznie podkreśla jego zaawansowany charakter. Podczas gdy F-35C to myśliwiec piątej generacji, który już jest w służbie, F/A-XX jako myśliwiec szóstej generacji ma zaoferować jeszcze okazalsze połączenie najważniejszych cech. Wyższa prędkość, większy zasięg i zdolność do przenoszenia dużej ilości broni (wliczając to pociski hipersoniczne), to praktycznie już pewniki. Jak jednak będzie rozwijany ten program i co finalnie zapewni marynarce USA? Odpowiedź na to przyniesie tylko przyszłość.