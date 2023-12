Nowa era dla myśliwców F-35. Tak wygląda przyszłość najpotężniejszych samolotów bojowych USA

Pierwszy myśliwiec F-35 z aktualizacją TR-3 już w powietrzu

Lockheed Martin wprowadził samolot myśliwski F-35 w nową fazę zaawansowania technologicznego, wznosząc w przestworza pierwszy egzemplarz po rozległej aktualizację sprzętu i oprogramowania. Ta aktualizacja, znana jako Technology Refresh-3 (TR-3), stanowi znaczący kamień milowy w ewolucji F-35, jako że oznacza przejście od starszej technologii do znacznie bardziej zaawansowanego i potężnego zdolnego systemu. Nie, żeby aktualne F-35 były w tej kwestii nieodpowiednio rozbudowane. Wręcz przeciwnie.

Nie bez powodu te myśliwce nazywa się mianem “latających komputerów”, bo podczas lotu wykorzystują one centralny system komputerowy do sterowania każdym aspektem samolotu, od radaru i systemu rozproszonej apertury (DAS) po silniki. Jednakże, wraz z postępem technologicznym, konieczne stają się aktualizacje, aby utrzymać konkurencyjność odrzutowca. Aktualizacja TR-3 odpowiada na tę potrzebę, znacznie zwiększając moc obliczeniową i pamięć, więc można powiedzieć, że to takie “odpicowanie komputera pokładowego F-35”.

Rzeczywiście aktualizacja TR-3 wprowadza do F-35 nowy komputer z 16-krotnie większą mocą obliczeniową, jeśli idzie o możliwości samego głównego układu logicznego (procesora). Komputer ma też teraz całe 4,5 razy więcej pamięci operacyjnej oraz 20 razy więcej pamięci masowej, co w połączeniu umożliwiło zastosowanie panoramicznego wyświetlacza kokpitu, który to znacznie ulepsza interfejs pilota z samolotem. Co to wszystko zapewnia pilotom? Przede wszystkim podwaliny pod kolejną sprzętową rewolucję F-35 – Block 4.

Potężniejszy komputer pokładowy jest wymagany, aby móc ulepszyć myśliwce F-35 do pakietu Block 4, czyli kolejnego zestawu kilkudziesięciu ulepszeń w oprogramowaniu… i nie tylko. Będą one dotykać zarówno misji powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia, poprawiając systemy nadzoru, możliwości radarowe i pozwalając na szerszą gamę uzbrojenia. Ulepszenie Block 4 umożliwi F-35 przenoszenie szeregu nowych broni, wśród których wyróżnia się pocisk manewrujący JASSM-ER o zasięgu 925 km i bomba termojądrowa B61-12 przy całkowitym niewpływaniu na cechy stealth tego odrzutowca.

Wszystkie te ulepszenia są częścią szerszej strategii co do zapewnienia, że F-35 będzie nieustannie zdolny do walki przez całe następne 30 lat. Aktualizacja TR-3 dla tych myśliwców to więc coś więcej niż tylko ulepszenie. Dla USA to wręcz skok w przyszłość walki powietrznej.