MG Motor debiutuje w Polsce – ktoś tu odrobił lekcje i przychodzi zdominować rynek

Ile jest MG Motor w MG Motor? Nieważne, ważne jest, że Chińczycy dobrze zbadali polski rynek

Nie będziemy się tutaj bawić w wykład na temat historii marki. MG to jeden z wręcz legendarnych producentów aut, które znamy głównie z małych, sportowych hot-hatchy. Brytyjska firma przez lata była znana na całym świecie, ale nie przetrwała kryzysu na początku XX wieku. Powróciła pod skrzydłami chińskiego giganta Saic, a to brzmi jak przepis na sukces. Mówimy tu o firmie, która jest liderem rynku w Chinach, 68. firmą rankingu Fortune Global 500, sprzedała w 2022 roku 5,3 mln samochodów, jej przychód za 2022 roku to 95 mld euro oraz zatrudnia 216 tys. pracowników na całym świecie. Liczby mówią same za siebie.

Saic zapewnia o przywiązaniu do tradycji marki MG i w zasadzie nietrudno się dziwić, że chętnie wykorzystuje sentyment do niej pojawiając się na kolejnych rynkach. Wynika to zapewne z odpowiednich kalkulacji i badania rynku. A trzeba przyznać, że w przypadku Polski Chińczycy zrobili to perfekcyjnie.

Prawda, że podobne?

MG Motor wchodzi do kraju, który nie jest zbyt zamożny, a ceny aut rosną tu jak szalone. Dzisiaj mało kto jest w stanie pozwolić sobie na nowe auto z salonu. Firma zapewne bardzo dobrze wie też o tym, że wchodzi do europejskiego trzeciego świata pod względem rozwoju elektromobilności, dlatego też wprowadza u nas tylko jeden model elektryczny i dwa spalinowe. A wszystko to w cenach, w które trudno jest uwierzyć.

MG 4 – Tesla będzie mieć ciepło

Nowy elektryk w Polsce? Trzymajcie się za portfele. Ceny aut na prąd są w Polsce bardzo wysokie, a nich obniżka skutecznie pokazuje, że jest to sposób na zdobycie rynku. Tak w ostatnim czasie wystrzeliła sprzedaż Tesli. Ale Tesla będzie teraz musiała mocno się napocić, aby konkurować z MG4.

Nie wiem dlaczego MG4 złośliwie nazywano SUV-em, to bardziej miejski crossover. Auto ma 4287 mm długości, 1836 mm szerokości i 1504 mm wysokości. Jest też, jak na elektryka, lekkie, bo masa MG4 waha się od 1655 do 1803 kg.

MG4 będzie dostępny w pięciu wariantach:

Standard – 170 KM, 250 nm, akumulator 51 kWh, ładowanie AC 6,6 kW, DC 117 kW, prędkość maksymalna 160 km/h, przyśpieszenie 0-100 km/h w 7,7s, zasięg WLTP 150 km,

Comfort – 204 KM, 250 nm, akumulator 64 kWh, ładowanie AC 11 kW, DC 135 kW, prędkość maksymalna 160 km/h, przyśpieszenie 0-100 km/h w 7,9s, zasięg WLTP 450 km,

Luxury – 204 KM, 250 nm, akumulator 64 kWh, ładowanie AC 11 kW, DC 135 kW, prędkość maksymalna 160 km/h, przyśpieszenie 0-100 km/h w 7,9s,zasięg WLTP 435 km,

Luxury Long-Range – 244 KM, 350 nm, akumulator 77 kWh, ładowanie AC 11 kW, DC 144 kW, prędkość maksymalna 180 km/h, przyśpieszenie 0-100 km/h w 6,5s,zasięg WLTP 520 km,

Xpower – 435 KM, 600 nm, akumulator 64 kWh, ładowanie AC 11 kW, DC 140 kW, prędkość maksymalna 200 km/h, przyśpieszenie 0-100 km/h w 3,8s,zasięg WLTP 385 km.

Z kolei ceny wyglądają następująco:

Standard – od 125 200 zł,

Comfort – od 141 900 zł,

Luxury – od 150 600 zł,

Luxury Long-Range – od 165 900 zł,

Xpower – od 169 900 zł.

Warto wspomnieć o bogatym wyposażeniu auta. Od wariantu Luxury możemy liczyć na pompę ciepła, elektryczną regulację foteli i ich ogrzewanie, kamery 360, monitorowanie martwego pola, a w każdej wersji adaptacyjny tempomat. MG4 ma też dedykowaną aplikacją mobilną, dostępną w języku polskim.

MG HS – luksusowy SUV segmentu C

Nie ma co ukrywać, MG HS wizualnie przypomina wiele modeli dostępnych na rynku… tak jak wiele modeli dostępnych na rynku. W Europie model dostępny jest jako plug-in, natomiast w Polsce dostaniemy czystą benzynę. Jeśli chodzi o wymiary, to auto ma 4610 mm długości, 2078 mm szerokości oraz 1876 mm wysokości. Jest więc to kawałek samochodu.

Na polskim rynku będzie dostępny tylko jeden wariant silnikowy z turbodoładowanym silnikiem o pojemności 1,5l dysponujący mocą 119 km i momentem obrotowym 250 nm, który rozpędza MG HS do 100 km/h w 9,9s, a prędkość maksymalna to 190 km/h. Do wyboru będzie wariant z 6-biegową skrzynią manualną lub dwusprzęgłową 7-biegową automatyczną. Deklarowane zużycie paliwa w cyklu mieszanym to 7,4-7,.7l.

Co ciekawe, każdy z trzech wariantów wyposażenia MG HS ma w standardzie system monitorowania martwego pola (czapki z głów!), asystenta utrzymywania w pasie ruchu czy ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu, co najmniej kamerę cofania, cyfrowy wirtualny kokpit oraz klimatyzację z filtrem cząstek PM2,5. Nie jest to coś, czego moglibyśmy się spodziewać w tej cenie. A ceny wyglądają następująco:

Standard ze skrzynią manualną – od 103 800 zł,

Excite ze skrzynią manualną – od 109 500 zł,

Exclusive ze skrzynią manualną – od 117 300 zł,

Excite ze skrzynią automatyczną – od 115 200 zł,

Exclusive ze skrzynią automatyczną – od 123 500 zł.

MG ZS – SUV w takiej cenie, że tu z kolei Toyota będzie mieć ciepło

Toyoty Yaris Cross powoli zalewają polskie ulice, a tutaj rośnie im potężna konkurencja w postaci MG ZS. To kompaktowy SUV mający 4323 mm długości, 2048 mm szerokości i 1644 mm wysokości (bez relingów), stojący na 17-calowych felgach.

Dostępne będą dwa warianty wyposażenia, przy czym nieco bardziej wypasione opcje, jak monitorowanie martwego pola, nawigację iGO, 6-głośnikowy system audio, elektryczną regulację foteli czy cyfrowy kokpit znajdziemy tylko w wersji droższe – Exclusive.

Do dyspozycji dostaniemy za to dwie wersje silnikowe i trzy warianty konfiguracji:

z wolnossącym 4-cylindrowym silnikiem 1.5VTi-Tech o mocy 106 KM i momentem obrotowym 141 nm, 5-biegową manual;ną skrzynią biegów, rozpędzającym auto do 100 km/g w 10,9s i prędkością maksymalną 175 km,

z silnikiem 1.0 z turbosprężarką, 3-cylindrowym o mocy 111 KM i momentem obrotowym 160 nm i manualną 6-biegową skrzynią biegów, przyśpieszeniem 0-100 km/h w 11,2s i prędkością maksymalną 180 km/h,

z silnikiem 1.0 z turbosprężarką, 3-cylindrowym o mocy 111 KM i momentem obrotowym 160 nm i manualną 6-biegową skrzynią automatyczną, przyśpieszeniem 0-100 km/h w 12,4 i prędkością maksymalną 180 km/h.

Ceny MG ZS są naprawdę grube! Wyglądają następująco:

Excite 1.5 ze skrzynią manualną – od 79 800 zł,

Exclusive 1.5 ze skrzynią manualną – od 86 200 zł,

Exclusive 1.0 ze skrzynią manualną – od 91 000 zł,

Exclusive 1.0 ze skrzynią automatyczną – od 96 300 zł.

MG Motor w Polsce – co warto wiedzieć?

Od dzisiaj dostępna jest strona internetowa MG Motor, gdzie dostępne są wszystkie informacje na temat nowości oraz cztery salony w Warszawie – PGD Warszawa (ul. Krasnobrodzka 5), GB Ursynów (ul. Romera 14), Plaza Warszawa (ul. Grochowska 85) i Krotoski Nadarzyn (Al. Katowicka 83). W styczniu zostaną uruchomione kolejne, a docelowo dostępny ma być co najmniej jeden salon w każdym województwie, połączony z punktem serwisowym.

Wszystkie sprzedawane auta są objęte pakietem, który oferuje 7-letnią gwarancję producenta (lub 150 tys. km), 7-letnią ochronę przed perforacją karoserii z powodu korozji. W przypadku aut elektrycznych układ napędowy oraz akumulator są objęte również 7-letnia gwarancją (lub 150 tys. km). Do tego mamy 7-letni program Assistance, z pierwszym rokiem w cenie.

Z czasem rozbudowywana będzie oferta finansowania. Wliczając w to leasingi oraz najem długoterminowy. Tutaj jednak na razie nie znamy jeszcze szczegółów.

Start MG Motor w Polsce jest naprawdę gruby. Dostajemy trzy modele bardzo dobrze dopasowane do naszego rynku, które są bardzo dobrze wyposażone i genialnie wycenione. Póki co wszystko wskazuje na to, że za nami premiera, która może mocno namieszać i nie możemy już doczekać się pierwszych jazd testowych.

Ale to nie koniec. Została jeszcze…

Truskawka na torcie – MG Cyberster

Skoro o mieszaniu na rynku mowa, to nie możemy nie wspomnieć o małym bonusie, jakim jest MG Cyberster. Auto, które zadebiutuje na rynku już w 2024 roku i prezentuje się naprawdę obłędnie. To rasowy, potężny roadster, który, tu pewnie niektórych rozczarujemy, jest w pełni elektryczny.

Co o nim wiemy? Napędzają go dwa silniki o łącznej mocy 540 KM i 725 nm momentu obrotowego, a pierwszą setkę na liczniku zobaczymy po 3,2s. Jeśli jednak najdzie nas ochota na spokojną jazdę, to akumulator o pojemności 77 kWh ma pozwolić na przejechanie do 570 km na jednym ładowaniu.

Na żywo auto powoduje opad szczęki. Jest dopieszczone do granic, ma pięknie wykonane wnętrze, ładnie wkomponowane ekrany no i podnoszone drzwi. Szał! Pozostaje nam teraz czekać na jego oficjalną premierę i kto wie, może pojawi się w Polsce?