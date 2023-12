To nie miniaturowy jacht, a przepotężny pocisk. KEPD 350K-2 odmieni niejedną bitwę

Czym jest pocisk Taurus KEPD 350K-2?

Taurus KEPD 350K-2 to zmniejszona wersja swojego poprzednika, czyli Taurus KEPD 350K, który pierwotnie zaprojektowano dla większych myśliwców takich jak F-15K i F-16. Nowa wersja pocisku wyróżnia się przede wszystkim zmniejszoną wielkością i wagą, a więc gabarytami, które są dostosowane specjalnie do mniejszych punktów mocowania i zdolności transportowych samolotu FA-50. Wchodząc w szczegóły, pocisk ma zmniejszoną wagę z 1400 do około 900 kg, mierzy 4,2 metra, a jego średnica wynosi 0,8 metra, ale mimo znacznego zmniejszenia nadal utrzymuje imponujący zasięg 500 km i prędkość przelotową między Mach 0,6 a 0,95.

Zmienione gabaryty to jednak nie wszystko. Kluczowym postępem dokonanym przy rozwoju Taurus KEPD 350K-2 jest zmodyfikowany system naprowadzania i głowica bojowa, które wspólnie gwarantują, że ten pocisk pozostanie skutecznym narzędziem do precyzyjnego zwalczania nawet umocnionych celów. Integracja silnika odrzutowego i głowicy bojowej MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator for Highly Protected Targets) podkreśla jego skuteczność w neutralizowaniu celów o wysokiej wartości przy minimalnych zniszczeniach ubocznych.

Faza rozwoju Taurus KEPD 350K-2 ma zostać zakończona w ciągu mniej niż trzech lat, co oznacza szybką integrację z arsenałami wojskowymi. Pocisk nie jest tylko przeznaczony do operacyjnych potrzeb lotnictwa Korei Południowej, ale także jako znaczący składnik pakietu eksportowego FA-50, który potencjalnie zwiększy jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku obronnym.

Sam w sobie Taurus KEPD 350K-2 stanowi znaczący krok w technologii pocisków, oferując kompaktową, ale potężną opcję dla lekkich myśliwców pokroju FA-50. Jego rozwój podkreśla trwające wysiłki w celu zwiększenia precyzyjnych zdolności uderzeniowych we współczesnej wojnie powietrznej, równoważąc technologiczną zaawansowanie z praktycznością operacyjną.