Ten pocisk to arcydzieło! Roadrunner zmieni zasady wojennej gry

Tańsze przechwycenia wrogich zagrożeń w zasięgu Roadrunner. Ten pocisk przechwytujący to arcydzieło

Firma obronna Anduril z USA niedawno zaprezentowała innowacyjny pojazd powietrzny o nazwie Roadrunner, który bardzo przypomina pocisk zupełnie nowej ery. Wyróżnia się dużą modularnością, autonomią i przede wszystkim możliwością wielokrotnego użytku, co jest szczególnie cenne w bojowym wariancie Roadrunner-M, który to jest wyposażony w głowicę wybuchową o dużej sile rażenia. O ile wykorzystanie tego typu dzieła w roli stricte bojowej (do atakowania naziemnych lub nawodnych celów) nie ma większego sensu, tak zastosowanie go do zwalczania celów powietrznych jest już wręcz rewolucyjnym pomysłem.

W wielu przypadkach zestrzelenie drona lub pocisku, to niewspółmiernie wyższy wydatek względem tego, ile należy wydać na pocisk przechwytujący oraz związaną z nim infrastrukturę. Oczywiście różni się to zależnie od zastosowanego typu broni, więc rachunek ten może finalnie wyjść na korzyść strony broniącej się, ale z racji dążenia do uzyskania 100% pewności zestrzelenia, dochodzi często do wystrzeliwania kilku pocisków przechwytujących, co sprawia, że koszty operacyjności tarczy rakietowej są ogromne. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

Wojsko to z kolei nic innego, jak wielka instytucja, w której pieniądze od zawsze odgrywają ważną rolę. To sprawia, że wszędzie tam, gdzie można przyoszczędzić, przyoszczędzić po prostu warto, czego Roadrunner jest świetnym przykładem. W swojej bojowej wersji ten pocisk przechwytujący może nie tylko zwalczyć zagrożenie powietrzne, ale też powrócić z powrotem do bazy i zostać raz jeszcze wykorzystany. Przypomina tym samym rakietę Falcon 9 firmy SpaceX, ale cechuje go znacznie szybszy czas przygotowania do ponownego wykorzystania, kiedy już Roadrunner wyląduje pionowo na swoich czterech wysuwanych nogach, wykorzystując do tego dwa silniki odrzutowe.

Aktualnie koszt jednego egzemplarza Roadrunner wynosi około 100000 dolarów, a w przyszłości ma spaść jeszcze bardziej, jako że firma Anduril planuje rozpocząć produkcję niewielkiej liczby egzemplarzy Roadrunner-M dla nieujawnionego klienta amerykańskiego z zamiarem dalszego zwiększenia nakładu produkcyjnego do całych tysięcy jednostek. W porównaniu z tradycyjnymi aktywami obrony powietrznej takimi jak pociski Stinger lub system przeciwrakietowy Patriot USA, Roadrunner oferuje bardziej opłacalne rozwiązanie do przechwytywania niskokosztowych zagrożeń powietrznych, a szczególnie dronów. Ta przewaga jest jeszcze bardziej podkreślona przez jego wielokrotność użytku i potencjał szybkiego wdrożenia w dużej liczbie… a przynajmniej “na papierze”, bo na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać aż do oficjalnego wdrożenia Roadrunner na służbę.