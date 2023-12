Recykling paneli słonecznych na rekordową skalę. Amerykanie mają niesamowitą technologię

Jak przekonują, udało im się osiągnąć wskaźnik odzysku wynoszący aż 99%. Mówimy więc o niemal kompletnym cyklu recyklingu, w którym odzyskane elementy mogą przyczynić się do prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie to istotnym krokiem w kontekście upowszechniania technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. Takowe, choć cieszą się coraz większym zainteresowaniem, mają też bardzo poważny problem w postaci odpadów powstających po zakończeniu okresu przydatności.

Innymi słowy, wycofane z użytku panele słoneczne czy turbiny wiatrowe trzeba składować, a znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby ich ponowne wykorzystanie. Jako że szacowana żywotność paneli słonecznych wynosi 30 lat, to możemy sobie wyobrazić, jak ogromna fala odpadów mogłaby nas zalać w kolejnych dekadach. Chcąc ograniczyć składowanie takich elementów na wysypiskach, amerykański startup dąży do ich dalszej eksploatacji.

Recykling paneli słonecznych w wykonaniu We Recycle Solar ma pozwalać na odzyskiwanie aż 99% składników tych instalacji

Jego przedstawiciele mówią o dawaniu nowego życia panelom fotowoltaicznym, szczególnie tym, które posiadają wady produkcyjne bądź zostały uszkodzone podczas montażu. Trzyletnie badania poświęcone możliwościom prowadzenia recyklingu doprowadziły do opracowania procesu, który przez We Recycle Solar jest określany mianem górnictwa miejskiego. Technologia ta pozwala na odzyskiwanie srebra, miedzi, aluminium, szkła i krzemu z paneli słonecznych nienadających się do dalszego użytkowania.

Jeśli wierzyć dostępnym informacjom, Amerykanie pozyskali do tej pory w taki sposób 495 ton aluminium, 147 ton miedzi i ponad 10 000 ton szkła. W zakładzie działającym na terenie Arizony dochodzi do przetwarzania 7500 paneli dziennie. Wszystko to ze wskaźnikiem odzysku wynoszącym 99 procent, co oznacza niemal kompletną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Można się domyślić, że z biegiem lat takie rozwiązanie będzie zyskiwało coraz większą popularność, wszak bardziej odczuwalne staną się skutki wycofywania fotowoltaiki z użytku.