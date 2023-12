O tym rowerze trekkingowym marzysz. Technologiczne cudo, to za mało powiedziane

Niczym rewolucja w świecie rowerów elektrycznych. Co takiego oferuje Vuca EVO Speed FSX 1

Elektryczny rower Vuca EVO Speed FSX 1 został zaprojektowany zarówno dla osób dojeżdżających do pracy, jak i na długie dystanse, łącząc w sobie najlepsze rozwiązania inżynieryjne i technologiczne, by zapewnić niezrównane wrażenia z jazdy. Najważniejsza cecha? System napędowy Pinion, łączący silnik i wewnętrzną, 12-biegową przerzutkę w jedną jednostkę, która to umożliwia jazdę z prędkościami do 45 km/h i zapewnia dostęp do 85 Nm momentu obrotowego, co jest przydatne zwłaszcza podczas wymagających podjazdów.

Obecność wewnętrznej przerzutki nadaje dodatkowego sensu zastosowaniu pasa napędowego Gates Carbon Drive CDX zamiast łańcucha, który to jest wytrzymalszy i mniej wymagający co do konserwacji. Jako że w grę wchodzi tutaj silnik między korbami, to od rowerzysty zależy to, jak daleko przejedzie na Vuca Evo Speed FSX 1, mając dostęp do podstawowego 720 Wh akumulatora z opcją jego rozszerzenia do 960 Wh.

Jako że komfort jest kluczowy w Vuca Evo Speed FSX 1, ten rower został wyposażony w pełne zawieszenie. Z przodu znajduje się widelec Lytro 36 Supreme z 120 mm skoku, a z tyłu amortyzator SR Suntour Edge zamontowany do wahacza mono-link. Wisienką na torcie jest regulowana sztyca podsiodłowa z ergonomicznym siodełkiem, co gwarantuje przyjemną jazdę po różnych terenach.

Producent nie zapomniał również o praktyczności roweru, która rozciąga się na jego zdolność do przewożenia ładunków za sprawą bagażnika tylnego MonkeyLoad, który może obsłużyć do 25 kg ładunku. To o tyle cenne, że maksymalna ładowność tego e-bike sięga 150 kilogramów. Utylitaryzm modelu podkreślają również pełne błotniki nad 29-calowymi obręczami, kolorowy wyświetlacz i system oświetlenia Supernova, a o wysoki poziom bezpieczeństwa dbają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro z tarczami o średnicy 203 mm, które zapewniają niezawodną moc hamowania we wszystkich warunkach.

Tego typu połączenie zasługuje na stosowną zapowiedź i jej tak naprawdę dopiero się doczekaliśmy, bo do detalicznej sprzedaży Vuca Evo Speed FSX 1 ma wejść w marcu 2024 roku. Wtedy będzie kosztować 8299 euro, ale aktualnie można zarezerwować go w ramach przedsprzedaży za 7799 euro.