Opracowali aerożel o mnogich zastosowaniach. Rewolucyjne podejście europejskich naukowców

Koncepcja ta, opracowana przez przedstawicieli Linköping University, może doprowadzić do potencjalnej rewolucji w całej gamie dziedzin. Mówi się między innymi o wielkich postępach w komunikacji – zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na Ziemi – oraz obrazowaniu medycznym.

W toku prowadzonych eksperymentów szwedzcy naukowcy zaprojektowali aerożel składający się z celulozy oraz przewodzącego polimeru. Metodą prób i błędów wykazali, iż taki materiał może być dostrajany tak, aby integrować go z technologiami wykorzystującymi fale terahercowe.

Ich zakres obejmuje fale leżące między mikrofalami a światłem podczerwonym w widmie elektromagnetycznym i ma bardzo wysoką częstotliwość. Właśnie z tego względu pojawia się ogromny potencjał, choćby stwarzający możliwość zastąpienia badań rentgenowskich ich mniej szkodliwym zamiennikiem opartym na falach terahercowych.

Opracowany przez Szwedów aerożel może znaleźć zastosowanie między innymi w obrazowaniu medycznym i prowadzeniu komunikacji w przestrzeni kosmicznej

Ale nawet w świecie innym niż medyczny taka technologia wzbudza ogromne zainteresowanie. Mówi się między innymi o prowadzeniu zaawansowanej komunikacji cechującej się wysokim stopniem bezpieczeństwa. W tym przypadku mowa zarówno o przesyłaniu informacji między miastami czy kontynentami, ale i na znacznie większych odległościach, wynikających z prowadzenia misji w przestrzeni kosmicznej.

Niestety, pomimo potencjału drzemiącego w falach terahercowych, naukowcy musieli najpierw uporać się z podstawowymi problemami. Jeden z takowych wiązał się z ograniczeniami z zakresu wytwarzania promieniowania terahercowego. Aby temu sprostać, konieczne było zaprojektowanie materiałów zdolnych do obierania i modyfikowalnego transmitowania fal terahercowych.

Taka sztuka udała się Szwedom, którzy w drodze do sukcesu opracowali pożądany materiał. Zapewniana przez niego absorpcja sygnałów, wykorzystując reakcję redoks, może być włączana i wyłączana. Badacze porównują go do regulowanego filtra dla fal terahercowych. Ultralekki materiał składa się z przewodzącego polimeru PEDOT:PSS i celulozy.

Ten niezwykły aerożel jest hydrofobowy i może być rozmrażany poprzez ogrzewanie światłem słonecznym. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, tutaj mówi się o biokompatybilności, trwałości i szerokich możliwościach z zakresu dostrajania, która wykorzystuje zmiany gęstości ładunku w materiale. Dodajmy do tego stosunkowo niskie koszty produkcji i odnawialny charakter samego materiału, a szwedzki aerożel okaże się naprawdę ciekawą alternatywą.