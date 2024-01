Arion-SMET – zabójca idealny! Armia USA ma nowego naziemnego robota

Robot Arion-SMET przetestowany. Jak wiele może zyskać dzięki niemu Armia USA?

Niedawno bezzałogowy pojazd naziemny Arion-SMET, za którego odpowiada firma Hanwha Aerospace z Korei Południowej, osiągnął istotny sukces, kiedy to z sukcesem zaliczył tygodniowe testy porównawcze (Foreign Comparative Testing) przeprowadzone przez Armię USA i Korpus Piechoty Morskiej na Hawajach. To wydarzenie jest znaczące dla południowokoreańskiego producenta, ponieważ jego pojazd-robot został przetestowany w ekstremalnych warunkach terenowych, wykazując swoją wszechstronność i zdolności adaptacyjne do różnorodnych zadań wojskowych.

Testy te były skoncentrowane na ocenie zdolności Arion-SMET do wykonywania różnych misji, takich jak realizowanie misji zaopatrzeniowych w trybie autonomicznym, nawigacji po punktach orientacyjnych czy działań poszukiwawczych w trudnym terenie. Wszystkie efekty tych testów świadczą o zaawansowaniu technologicznym i wszechstronności tego bezzałogowego pojazdu naziemnego, który ma zostać dostosowany przez Hanwha Defence do wymagań programu US Army Small Multipurpose Equipment Transport (SMET) Increment II. To z kolei otworzy drzwi do dalszego rozwoju Arion-SMET i integracji z systemami amerykańskiej armii.

To osiągnięcie jest kamieniem milowym dla Hanwha Aerospace. Już sam udział Arion-SMET w programie FCT jest dowodem na wysoki poziom zaawansowania technologicznego pojazdu, a także na możliwości jego rozwoju i dostosowania do różnych wymagań operacyjnych. Ten robot, będący jednym z najbardziej zaawansowanych UGV, ma duże perspektywy na pełną integrację z różnymi systemami wojskowymi i to zwłaszcza po tym, jak jego wydajność oraz możliwości zostały szczegółowo przetestowane. Pojazd jest zdolny do transportowania ciężkiego sprzętu i wsparcia różnych operacji wojskowych, a sama opcja wyposażenia go w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia zwiększa jego funkcjonalność na polu bitwy.

Arion-SMET może operować w różnych zautomatyzowanych trybach, co obejmuje pełną autonomiczną jazdę, realizowanie zwiadu, czy włączanie się do wojskowych konwojów. Innymi więc słowy, pozytywna weryfikacja możliwości tego robota nie tylko potwierdza zaawansowanie aktualnych naziemnych bezzałogowców, ale także dodatkowo otwiera możliwości dla przyszłych współprac i innowacji w obrębie międzynarodowego sektora obronnego, co może znacząco wpłynąć na przyszłość współczesnych działań wojskowych.