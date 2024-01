Test Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC

Jak wygląda i co oferuje Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC?

W zestawie z kartą mamy holder, który z pewnością się przyda. Producent nic więcej nie dodaje, bowiem tak naprawdę niczego więcej nie potrzeba. Karta korzysta ze standardowych złączy 8-pin, więc żadne przejściówki zasilania nie są wymagane nawet do starszych zasilaczy.

Karta należy do serii TUF i wygląda podobnie do pozostałych modeli. Mamy więc małe podświetlenie z boku, a pozostała część karty jest szara. W obudowie z oknem całość zniknie, ale jeśli nie zależy Wam na mocnym RGB to nie ma też na co narzekać. Jakość wykonania jest dobra i tutaj też nie ma do czego się przyczepić. Mamy metalowy backplate, wszystko jest dobrze spasowane, a karta sprawia wrażenie naprawdę solidnej.

Czytaj też: Test Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC

Wymiary Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC to 300,2 x 142,75 x 59,2 mm i waży ok. 1,15 kg. Zajmuje więc ona 2,96 slota PCI i nie jest bardzo długa, ale warto sprawdzić czy wejdzie do Waszej obudowy. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, z których środkowy obraca się w przeciwnym kierunku do zewnętrznych. Działają one również półpasywnie, więc w spoczynku będzie idealna cisza. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin – AMD nie kombinuje z 12VHPWR. Sugerowany zasilacz powinien mieć 600 W mocy. Wyjścia obrazu to 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 2.1. Plus za najnowsze ostatnie złącze, którego ciągle brakuje w kartach Nvidia.

Grafika ma podwójny BIOS, a przełącznik znajduje się z boku. Jest on również prosty w obsłudze. Taktowanie boost na obu jest takie samo i wynosi 2810 MHz. Mamy więc wzrost względem 2755 MHz, które jest obecne w grafikach bez OC. Natomiast w benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio 2612 MHz.

Specyfikacja Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

RTX 4070 SUPER: Nvidia Game Ready 546.52

RTX 4070 Ti SUPER: Nvidia Game Ready 551.15

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Radeon RX 7600 XT: AMD Adrenalin 23.40.01.15

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy dobre wyniki, choć są dwie gry bez średnio 60 fps: A Plague Tale: Rquiem oraz Red Dead Redemption 2.

2560 x 1440

W kolejnej mamy już 6 gier bez średnio 60 fps. Widać więc, że karta stworzona została bardziej do gamingu w Full HD, tutaj potrzeba już mocniejszego modelu.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości jest już 6 gier z bardzo słabymi wynikami poniżej 30 fps. Natomiast nie ma zaskoczenia – do 3840 x 2160 potrzeba naprawdę mocnej karty aby móc odpalić gry przy maksymalnych detalach.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Wyniki są w 3 grach nawet niezłe i tutaj FSR nawet w trybie Jakość powinien pomóc w uzyskaniu średnio 60 fps. Natomiast w bardziej wymagających tytułach jak Cyberpunk 2077 rezultaty są już bardzo niskie i tutaj przyda się FSR z generatorem klatek – jeśli dana gra go ma.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 przy włączonym ray tracingu każda z gier jest niegrywalna. Widać też słabszą wydajność od RTX 4060, a tak niskie wyniki wymagały by włączenia FSR w wyższym trybie niż Jakość, a najlepiej dodania FSR 3 z generatorem klatek – o ile dana gra to obsługuje.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Po włączeniu FSR: Jakość w Dying Light 2 mamy już powyżej 60 fps, ale w Cyberpunk 2077 nie. Tutaj przyda się jego wyższe ustawienie.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości w CYberpunk 2077 mamy naprawdę mało fps i tutaj FSR 3 byłby wymagany, nawet przy wyższym ustawieniu FSR. W FYing Light 2 wyniki są dobre, choć trochę brakuje do 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości nie pomaga zbytnio FSR: Jakość – wyniki są bardzo niskie w obu tytułach.

Temperatury

Model Asusa na obu BIOSach zachowuje naprawdę niskie temperatury i pod tym względem wypada bardzo dobrze.

Głośność

W spoczynku grafika pracuje pasywnie. Pod obciążeniem w trybie P jest cicho, a w Q karta pracuje prawie bezgłośnie – jest naprawdę dobrze.

Pobór mocy

Pobór mocy nie jest największą zaletą testowanego modelu. Jest on wyższy od RTX 4070 Founders Edition, co przy niższej wydajności jest na pewno minusem. Jest też on sporo wyższy od RTX 4060.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując sterowniki. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Grafikę udało się podkręcić do 3200 MHz na rdzeniu i do 2450 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC w każdej rozdzielczości wygrywa średnio z RTX 4060 w podkręconej wersji Elite od Aorusa. Przewaga wynosi kolejno ok. 4,4%, 3,9% oraz 6,4%. Różnice nie są może duże, ale RX 7600 XT jest z pewnością wydajniejszy w rasteryzacji. Z drugiej strony widać, że karta przegrywa z RTX 3060 Ti czy RTX 4060 Ti.

Gry z ray tracingiem

W rasteryzacji nie ma zaskoczenia – wyniki są niższe od RTX 4060. Przewaga wcześniej wspomnianego modelu Aorus Elite wynosi kolejno ok. 23,2% oraz 30,8%. Tutaj mamy wręcz pogrom i widać, że po prosty przy ray tracingu znacznie lepiej spisze się karta od Nvidii. Warto jednak zauważyć przewagę nad RX 7600, która wynosi ok. 15,5% oraz 18,4% – tutaj widać postęp względem słabszego modelu.

Czytaj też: Test Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse

Test Asus Radeon RX 7600 XT TUF Gaming OC – podsumowanie

Sugerowana cena RX 7600 XT to 329 dolarów, co daje ok. 1320 zł, a po doliczeniu VATu ok. 1620 zł. Testowany model z pewnością będzie trochę droższy. Dla przypomnienia najtańsze RTX 4060 kupicie za ok. 1400 zł, przy czym np. model Aorus Elite obecny na wykresach za ok. 1770 zł. Czy jest to karta warta Waszych pieniędzy? To zależy od tego, czy chcecie włączać w grach ray tracing i czy zależy Wam na oszczędności energii.

W grach bez ray tracingu karta pokonuje bez problemu podkręconą wersję RTX 4060. Tutaj różnice może nie są duże, ale w rasteryzacji na pewno mamy do czynienia średnio w grach z większą wydajnością. Z drugiej strony mamy naprawdę sporą stratę w grach z ray tracingiem – tutaj model Nvidii wypada po prostu znacznie wydajniej. Jeśli więc chcecie w ogóle rozważyć włączenie RT w grach to zdecydowanie RTX 4060 będzie lepszym wyborem, ale jeśli nie zależy Wam na tym to RX 7600 XT oferuje lepszą wydajność. Oczywiście musze tutaj zaznaczyć, że karta tak naprawdę najlepiej sprawdza się w 1920 x 1080, a do wyższej rozdzielczości zdecydowanie przyda się mocniejszy model.

Plus dla Radeona idzie za 16 GB VRAM, dwa razy więcej niż w przypadku RTX 4060. Mamy też najnowsze złącze DisplayPort 2.1 czy zasilanie ze standardowych złączy 8-pin. Minusem jest z pewnością pobór mocy – trochę wyższy od RTX 4070, a RTX 4060 wypada tutaj lepiej aż o 94 W – to jest naprawdę spora różnica. FSR 3 powoli trafia do nowych gier, ale DLSS 3 jest już obecny w znacznie większej liczbie gier.

Wersja Asusa jest bardzo dobra. Karta oferuje świetną jakość wykonania, wygląd zgodny z serii TUF czy świetnie działające chłodzenie. Wentylatory działają półpasywnie, a pod obciążeniem jest cicho i chłodno. Mamy też podwójny BIOS, więc możecie wybrać czy chcecie trochę cichszą pracę czy trochę niższe temperatury. Tutaj ciężko jest coś firmie zarzucić, bowiem sam model jest naprawdę niezły.

Natomiast jest to 7600 XT, czyli seria, którą nie możemy jednoznacznie polecić. Ma ona wyższą wydajność w rasteryzacji, 16 GB VRAM i to w sumie jej największe zalety w porównaniu do RTX 4060. Minusem sporym jest znacznie niższa wydajność w ray tracingu czy znacznie wyższy pobór mocy. Również sam FSR 3 jest ciągle w tyle za DLSS 3 w kwestii implementacji w grach. Musicie więc sami ocenić, czy plusy są dla Was rzeczywiście ważniejsze niż minusy jeśli rozważacie którąś z tych kart. Naszym zdaniem jednak ani RTX 4060 ani 7600 XT nie jest tym, czego można by oczekiwać za taką kwotę.