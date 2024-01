Brytyjska marynarka ma problem. Sprzęt jest, ale wojować nie ma komu

Dwie brytyjskie fregaty typu 23 pójdą do odstawki?

Brytyjska Królewska Marynarka Wojenna zmaga się z poważnym niedoborem personelu. Mowa nie o byle brakach, a o takim poziomie, który może zmusić Brytyjczyków do wycofania okrętów typu 23, czyli Duke. W grę wchodzą dokładnie dwie z jedenastu wykorzystywanych fregat, bo HMS Argyll oraz HMS Westminster, co w aktualnym momencie nie jest specjalnie pozytywną informacją. Pamiętajmy bowiem, że Wielka Brytania aktywnie uczestniczy w operacjach na Morzu Czerwonym.

HMS Westminster

Na ten moment brytyjska marynarka czy ministerstwo obrony nie potwierdziły tych twierdzeń, ale wycofanie dwóch fregat typu Duke nie będzie pierwszą taką akcją w historii. Redukcja floty tych okrętów miała już miejsce między 1990 a 2002 rokiem, kiedy to zmniejszyła się z 16 do 11 egzemplarzy, ale nie z tak nieoczekiwanego powodu, jak zwyczajny brak personelu. Jednak to nie tak, że tych dwóch wspomnianych okrętów nie ma kto obsługiwać. W rzeczywistości te fregaty mają swoje załogi, ale Wielka Brytania chce przenieść je na nowocześniejsze fregaty typu 26 i dopiero wtedy zezłomować lub sprzedać HMS Argyll oraz HMS Westminster. Tyle tylko, że te fregaty przeszły kosztujące wiele milionów remonty w ostatnich latach.

HMS Argyll

Ma to o tyle sens, że fregaty typu 23 mają załogę liczącą 185 osób i mieszczą na pokładzie do 205 marynarzy, podczas gdy przyszła flota fregat typu 26 i typu 31, choć ma mniejsze zapotrzebowanie w tej kwestii, mniej więcej odpowiada całkowitej liczbie potrzebnej załogi dla obecnych dziewięciu fregat typu 23. Innymi słowy, potwierdza to strategiczne przegrupowanie, a nie redukcję personelu, którego i tak brakuje. Te doniesienia bez powodu więc obudziły wątpliwości i obawy co do gotowości brytyjskiej marynarki, która rzeczywiście boryka się z kryzysem rekrutacyjnym, pogłębiającymi jej problemy z personelem.

Fregata Typu 31 Fregata Typu 36

Warto jednocześnie wiedzieć, że brytyjska marynarka planuje wycofać wszystkie fregaty typu 23 do 2035 roku, zastępując je bardziej zaawansowanymi fregatami typu 26 i typu 31. Jednakże sama przejściowa luka w zdolnościach i czas wejścia tych nowych okrętów do służby stanowią spore obawy co do stanu brytyjskiej marynarki. Oficjalnie jednak nic nie wiadomo o tym, czy rzeczywiście fregaty HMS Argyll i HMS Westminster pożegnają się ze służbą.