W Wielkiej Brytanii nie przestają gadać o pompach ciepła. Ten wynalazek ma być najlepszy

W dobie transformacji energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Wielka Brytania boryka się z wieloma problemami. Większość gospodarstw w tym kraju ogrzewa swoje domy za pomocą kotłów gazowych. Jak wiadomo, taka metoda do najbardziej ekologicznych obecnie nie należy. W związku z tym na wyspach coraz częściej mówi się o pompach ciepła.

Czytaj też: Gigantyczne oszczędności na pompach ciepła. Polacy niech biorą przykład z tego europejskiego kraju

Ten trend ukazuje się również w świecie naukowym. Badacze z Wielkiej Brytanii dwoją się i troją, aby znaleźć jak najbardziej optymalne i skuteczne rozwiązania dla pomp ciepła. Ponadto w ostatnim czasie pojawiło się wiele wyników badań z pogranicza ekonomii i inżynierii, która potwierdzają jedno – pompy ciepła będą jednym z najważniejszych źródeł ciepła dla Brytyjczyków.

Co można powiedzieć o wodorowych pompach ciepła? Są jeszcze bardziej eko

Niedawno informowaliśmy o tym, że pompy ciepła wyciągają ludzi z ubóstwa energetycznego. Tym razem skupimy się na doniesieniach badaczy z Uniwersytetu Sheffield, którzy na łamach Scientific Reports informują o pompach ciepła zasilanych wodorem. To hybrydowe rozwiązanie okazuje się jeszcze bardziej oszczędne dla Brytyjczyków, niż wcześniej sądzono.

Czytaj też: Wyjątkowa pompa ciepła może trafić do prywatnych domów. Niewiarygodne, czym ona grzeje

Badania polegały na analizie łańcucha dostaw obejmującego wodorową pompę ciepła (od samej produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy po wytwarzanie ciepła w jednostce grzewczej). Założono w tym przypadku, że wodór będzie wyłącznie produkowany poprzez rozszczepianie cząsteczek wody (elektrolizę) przy użyciu energii odnawialnej.

Łańcuch dostaw analizowany przez brytyjskich naukowców / źródło: https://doi.org/10.1038/s41598-023-47850-x, CC-BY-4.0

Wykazano, że wodorowa pompa ciepła przyczynia się do jeszcze większej dekarbonizacji systemu grzewczego. Ponadto nie obciąża on sieci energetycznej, co miałoby miejsce w przypadku konwencjonalnej pompy ciepła. Powyższe odkrycie ma przemawiać nie tylko do zwykłych obywateli, ale przede wszystkich do brytyjskich decydentów.

Prof. Lenny Koh z Instytutu Energii Uniwersytetu Sheffield, cytowany w informacji prasowej, przekazał, że stosowanie czystych, odnawialnych paliw i technologii zamiast ciągłego polegania na kotłach gazowych ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń i wpływa na środowisko.

Czytaj też: Z pompami ciepła dzieje się coś niedobrego. Popularne źródło ciepła przestało zachwycać?

Nie sposób się nie z tymi słowami nie zgodzić. Czy Wielka Brytania przerzuci się na pompy ciepła? Zwłaszcza te wodorowe? Wzrostu ich popularności na pewno nie możemy wykluczyć. Nie wiadomo natomiast, czy w Polsce tak się stanie. Z danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła za okres od stycznia do września 2023 roku wynika, że Polacy już nie kupują tych urządzeń tak chętnie, jak to miało miejsce w poprzednim roku.