Lepiej usiądź. Korea Południowa przetestowała bojowy pocisk, w którego nie uwierzysz

KTSSM-I jest niczym superbroń do zwalczania szczególnie chronionych celów

Przypomnijcie sobie pocisk rodem z gry Worms, który to podczas lotu “zakręca” zależnie od wiatru. W rękach doświadczonego dowódcy “robaków” ta podstawowa broń była w stanie ominąć przeszkody i obrać taki tor lotu, aby uderzyć bezpośrednio w ukrywający się za murami cel. Dokładnie ten schemat działania możemy zaobserwować w przypadku KTSSM-I, a więc przetestowanego niedawno z powodzeniem południowokoreańskiego pocisku ziemia-ziemia o wyjątkowej roli.

Test, który odbył się 11 stycznia na poligonie w powiecie Taean, stanowi istotny krok w ramach ciągłych wysiłków Korei Południowej, mających na celu wzmocnienie zdolności obronnych. Zwłaszcza w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia ze strony Korei Północnej, której to rozwinięcie oryginalnego systemu KTSSM do wariantu KTSSM-I jest wręcz dedykowane. Ten jest przeznaczony do integracji z rodzimym systemem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Chunmoo i ma szczególnie zajść za skórę właśnie Korei Północnej.

Zasięg KTSSM-I przekraczający 120 kilometrów robi wrażenie, ale to możliwość zwalczania celów podziemnych jest w nim najważniejsza, bo tak się składa, że jego potężna głowica bojowa umożliwia skuteczne penetrowanie celów podziemnych. To zapewnia wojsku Korei Południowej wyjątkowo cenną zdolność do neutralizowania umocnionych stanowisk artyleryjskich, które wrogowie zdołali ukryć pod ziemią z myślą, że tak oto zapewnią im bezpieczeństwo.

Dlatego właśnie udany test KTSSM-I stanowi przełomowy moment w ciągłych wysiłkach Korei Południowej na rzecz wzmocnienia swojego potencjału obronnego. Poprzez zwiększenie zdolności do precyzyjnego uderzenia i penetracji celów podziemnych, kraj znacząco wzmocnił swoją postawę obronną przeciwko potencjalnej agresji zwłaszcza ze strony swojego “złego brata bliźniaka”.