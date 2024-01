Korea Południowa zyska nowy system obrony LAMD

Prace nad LAMD przyspieszone. Korea Południowa zyska nowy system obrony przeciwlotniczej

DAPA, czyli Administracja Programu Nabycia Obrony Południowej Korei ogłosiła przyspieszony harmonogram rozwoju swojego rodzimego systemu Obrony Przeciwrakietowej na Niskim Pułapie, czyli LAMD. Wszystko po to, aby szybciej uzyskać możliwość przeciwdziałania zagrożeniu ze strony dalekosiężnej artylerii Korei Północnej. Planowane zakończenie badań i rozwoju tej kluczowej technologii obronnej zostało właśnie przesunięte z 2025 na 2024 rok.

System LAMD, znany również po prostu jako system przechwytywania dalekosiężnej artylerii, jest strategiczną inicjatywą mającą na celu zapewnienie solidnej obrony przed pociskami artyleryjskimi dalekiego zasięgu, a w szczególności tymi wystrzeliwanymi przez Koreę Północną. Unikalna konstrukcja systemu polega na wystrzeliwaniu kierowanych pocisków z wielu miejsc na terenie Korei Południowej, co ma utworzyć sieć obrony przeciwlotniczej przypominającą ochronną kopułę. Inicjatywa ta bazuje na systemie Haegung Korean Surface-to-Air Anti-Missile (K-SAAM), który został opracowany dla południowokoreańskiej marynarki.

Rozwój LAMD rozpoczął się na początku 2022 roku, a w projekt jest zaangażowana zarówno agencja rozwoju obronności, jak i rodzima firma LIG Nex1. Początkowy plan przewidywał trzyletnią fazę badania i rozwoju, ale sukcesy podczas prac znacząco przyspieszyły rozwój systemu, bo o cały rok. Dziś, dzięki przyspieszonemu harmonogramowi, DAPA spodziewa się pełnego wdrożenia systemu LAMD do 2030 roku.

Dobrze wróży to co do przyszłości LAMD, który będzie kluczowym elementem obrony przeciwpowietrznej Korei Południowej, ale nie jedynym, bo w tym sektorze działa już system L-SAM, który to jest przeznaczony do przechwytywania nadlatujących rakiet na wysokościach około 50-60 kilometrów.