Ministerstwo Cyfryzacji ma kolejny zespół doradzający w temacie AI. Nie rozumiem, po co właściwie powstał

W pełni zgadzam się ze stwierdzeniem, że mamy w Polsce masę zdolnych ludzi. Jako państwo mamy też jednak ewidentny problem z wykorzystaniem ich pełnego potencjału. Najczęściej to oni sami, powodowani patriotyzmem lub poczuciem długu do spłacenia, wracają do kraju i starają się go realnie zmieniać na lepsze. Powołany dziś do życia przez Wicepremiera i Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zespół doradczy pod nazwą PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski, mógłby być przykładem udanej synergii sektora publicznego i prywatnego. Na razie wygląda bardziej na piękną wydmuszkę, która ma dopiero nabrać treści i to w sytuacji, gdy resort ma już jeden zespół zajmujący się sztuczną inteligencją.