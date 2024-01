Motorola ruszy w końcu z aktualizacją smartfonów do Androida 14. Mamy już listę modeli

Poznaliśmy listę smartfonów Motoroli, które kwalifikują się do aktualizacji do Android 14

Wojna między Androidem i iOS trwa w najlepsze. O ile wiele można zarzucać systemowi Apple’a, to w jednym bije on na głowę konkurencję – w sprawnych i szybkich aktualizacjach. Oczywiście to zrozumiałe, bo gigant z Cupertino w przeciwieństwie do Google udostępnia system tylko dla własnych urządzeń. W przypadku Androida w grę wchodzą dziesiątki różnych producentów, a każdy z nich musi jeszcze dostosować oprogramowanie pod siebie i swój autorski interfejs. W rezultacie musi minąć naprawdę wiele miesięcy, zanim wszystkie uprawnione do aktualizacji modele ją otrzymają.

Nie inaczej jest teraz, kiedy od premiery Androida 14 minęło już kilka miesięcy, a wielu użytkowników nadal korzysta z poprzedniej wersji systemu. W zasadzie tylko Samsungowi udało się bardzo sprawnie zaktualizować swoje sprzęty, zarówno te z segmentu premium, jak i modele budżetowe. Pozostałe firmy są na różnych etapach, testując przy okazji cierpliwość swoich klientów. O tyle dobrze, że większość nowych modeli wprowadzanych na rynek działa już pod kontrolą najnowszej wersji Androida.

Śledząc doniesienia i oficjalne informacje związane z procesem aktualizacji trudno nie zauważyć, że jak do tej pory o Motoroli mówiło się bardzo niewiele. Tak naprawdę dopiero teraz na stronie wsparcia technicznego firmy (via YTECH) pojawiła się lista modeli kwalifikujących się do otrzymania Androida 14. Problem w tym, że nie ma tam żadnego harmonogramu, więc właściciele tych urządzeń muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Warto jednak wspomnieć, że Moto G53 już w niektórych regionach zaczęło dostawać aktualizację, a Moto G54 objęto testami beta. To przynajmniej świadczy, że Motorola coś w tym kierunku działa, choć nieco z opóźnieniem.

Składana seria Razr:

Motorola Razr 40 Ultra,

Motorola Razr+ 2023,

Motorola Razr 40,

Motorola Razr 2023,

Motorola Razr 2022,



Smartfony serii Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023),

Motorola Edge (2023),

Motorola Edge (2022),

Motorola Edge+ 5G UW 2022,

Motoroli Edge 40 Pro,

Motoroli Edge 40 Neo,

Motoroli Edge 40,

Motoroli Edge 30 Ultra,

Motorola Edge 30 Pro,

Motorola Edge+ (2022),

Motoroli Edge 30 Neo,

Motoroli Edge 30 Fusion,

Motoroli Edge 30,

Smartfony Motorola z serii G:

Moto G (2023),

Moto G Stylus 5G (2023),

Rysik Moto G (2023),

Moto G Power 5G,

MotoG84,

Moto G54,

MotoG73,

Moto G53,

Moto G23,

Moto G14.

Inne: