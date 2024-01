MSI prezentuje nowe monitory OLED. Jest w czym wybierać

Zacznę od tego, że wszystkie propozycje producenta dla graczy to modele OLED, które cechuje doskonałe odwzorowanie czerni oraz szeroka paleta kolorystyczna. To oczywiście przekłada się na jakość obrazu oraz immersję podczas oglądania filmów czy grania w gry. Najniższa częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, a największa – 360 Hz. Wyświetlacze są pokryte warstwą grafenu, co wraz z chłodzeniem pomaga w wydajnym rozprowadzaniu ciepła, a także wpływa bardzo pozytywnie na żywotność monitora.

Monitory MSI dla miłośników gamingu

MPG 491CQP QD-OLED został wyróżniony na targach CES nagrodą “Innovation award” i to w dwóch kategoriach – e-sportu i gamingu oraz urządzeń peryferyjnych. Panel o wielkości 49″ zapewnia sporą przestrzeń, rozdzielczość 5120 x 1440 px (DQHD) oraz jasność na poziomie 250 nitów. Monitor MSI spełnia wymogi standardu DisplayHDR True Black 400, a płynność ma gwarantować Adaptive-Sync. Nie zapomniano również o pokryciu wyświetlacza warstwą antyrefleksyjną, dzięki czemu można cieszyć się wyraźnym obrazem niezależnie od jasności w pomieszczeniu.

Kolejny model to MAG 341CQP QD-OLED (MAG to skrót od MSI Arsenal Gaming). Tu rozdzielczość wynosi 3440×1440 px (czyli UWQHD), częstotliwość odświeżania 175 HZ, a czas reakcji 0,03ms (GtG). Model ten może pochwalić się certyfikatami ClearMR 9000 oraz DisplayHDR True Black 400. Dzięki temu, że MSI umieściło w obudowie porty HDMI 2.1, dające szybkość transferu danych 48Gbps, można śmiało podpinać do niego konsolę. Warstwa antyrefleksyjna jest tu również obecna.

Czytaj też: MSI ogłasza linię Prestige AI. To laptopy z Core Ultra, a więc SI na pokładzie

Dwa kolejne monitory od MSI to przedstawiciele linii MPG. Są to MPG 321URX QD-OLED oraz MPG 271QRX QD-OLED. Panel pierwszego pokazuje obraz w jakości 3840×2160 px (UHD) z odświeżaniem 240 Hz, drugi to 2560×1440 (WQHD) px, ale odświeżanie to aż 360 Hz. Oba wspierają Adaptive Synce oraz DisplayHDR True Black 400 i zapewniają czas reakcji 0,03ms (GtG). Celem ich powstania było zapewnienie graczom najwyższej jakości doznań. Konsolę podepniesz poprzez port HDMI 2.1.

Co MSI oferuje wraz z monitorami?

Każdy z wymienionych monitorów korzysta z MSI OLED Care 2.0. Jest to technologia zapobiegająca wypalaniu się pikseli oraz pozwalająca na oszczędność energii poprzez automatyczne przechodzenie w stan czuwania gdy monitor jest nieużywany przez pewien czas. Znajdują się w nim funkcje Pixel Shift, Panel Protect oraz Static Screen Detection, pozwalające na optymalizację wszystkich ustawień. Przykładowo – jeśli system wykryje, że mamy obraz statyczny, natychmiast zmniejszy jasność. Dotyczy to również paska zadań w systemie Windows.

Innowacją jest A.I. Vision, autorska technologia producenta. Sztuczna inteligencja została tu zaprzęgnięta do wyostrzenia obrazu tak, aby były widoczne najmniejsze detale, a także zoptymalizowania kolorów i głębi czerni. Przykład poniżej. A ponieważ wszystkie monitory MSI spełniają wymogi standardu ClearMR, płynny ruch podczas gier oraz oglądania filmów gwarantowany!

Monitory MSI do pracy

Wszystkie monitory do pracy, które przygotowało MSI w linii Modern, cechuje wysoka jakość odwzorowania kolorów, obecność w obudowach portów USB typu C, co pozwala na ładowanie smartfonów, a także możliwość podpięcia innych urządzeń przenośnych. Modele MD272QX dbają o komfort użytkownika, dlatego wyposażono je w technologie ochrony wzorku (EyesErgo, Anti-Flicker i inne), są ergonomiczne, oferują rozdzielczość obrazu 2560 x 1440 px (WQHD) i odświeżanie z częstotliwością 100 Hz.

Ponieważ czas ich reakcji to zaledwie 0,1 ms, w połączeniu z możliwością wyświetlania ponad miliarda kolorów czyni to z nich urządzenia, dzięki którym nie tylko można wydajnie pracować, ale również z przyjemnością oglądać filmy czy grać w gry. W każdym znajduje się oprogramowanie KVM oraz Productivity Intelligence, pozwalające na optymalizację wszystkich ustawień.

Czytaj też: MSI Claw – nowy konkurent dla Legion Go oraz ROG Ally. A może i Steam Decka?

Druga linia to monitory Pro, przeznaczone dla edukacji, mniejszych firm oraz biur, gdzie nie ma zbyt dużego metrażu. Flagowym modelem jest PRO MP161 E2, który można zabrać ze sobą wszędzie. Oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6″, a jakość obrazu to Full HD, czyli 1920×1080 px. Dostępny jest wraz z podpórką, dzięki której może stać niczym zwykły monitor. Ma niezwykle smukły profil o grubości 1,08 cm, a dostępne w nim porty umożliwiają podpinanie urządzeń zewnętrznych.

O komfort użytkownika dbają technologie Anti-Flicker i Less Blue Light oraz antyodblaskowa powłoka ekranu. Dzięki nim nawet wielogodzinne wpatrywanie się w monitor nie powinno powodować zmęczenia oczu. Dwa wbudowane głośniki pozwalają na odsłuchiwanie plików audio lub oglądanie filmów bez konieczności noszenia ze sobą zewnętrznego głośnika lub słuchawek. Wraz z monitorem dostarczane jest oprogramowanie MSI Display Kit, pozwalające na zarządzanie wszystkimi ustawieniami wyświetlacza.

Jeśli potrzebny większy ekran, warto zainteresować się modelem PRO MP251. Tutaj jego przekątna to 24,5″. Ma takie same cechy jak poprzednik, czyli obraz Full HD, technologie ochrony oczu oraz porty umożliwiające podpinanie urządzeń zewnętrznych. Mamy tu jednak wbudowaną, niewielką podstawkę, dzięki czemu nie potrzebujemy dużej ilości miejsca na biurku. Kąty widzenia 178° sprawiają, że obraz wyświetlany na ekranie jest doskonale widoczny niezależnie od tego, jak siedzi się w stosunku do niego. Pomaga w tym także powłoka antyrefleksyjna – nawet w mocno oświetlonym pomieszczeniu nie powinien pojawić się efekt lustra.

Odświeżanie obrazu to 100 Hz, a czasy reakcji wynoszą 1ms (MPRT) i 4ms (GTG). Wbudowane głośniki posłużą do rozmów służbowych lub relaksu przy muzyce. Oprogramowanie MSI Display Kit umożliwia dokładne dostosowanie ustawień do potrzeb każdego użytkownika. Funkcja Eye-Q Check przypomina o konieczności robienia przerw w pracy dla odpoczynku oczu.

Wszystkie nowości zaprezentowane przez MSI już wkrótce trafią do sprzedaży. Jeśli potrzebujesz nowego monitora, warto postawić na któryś z opisanych tutaj modeli.