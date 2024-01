Prosto i skutecznie. Nowy turecki dron to ostatnie, co żołnierze chcą zobaczyć w okolicy

Turecka firma wyposażyła drona SONGAR w granatnik

Firmy Asisguard i Repkon Savunma Sistemleri ogłosiły udaną integrację latającego drona SONGAR z 6-lufowym RDS40-MGL. To 40-milimetrowy granatnik opracowany przez Repkon Defence, czyli turecką firmę specjalizującą się w formowaniu metali i systemach uzbrojenia. Ma lufę o długości 250 mm i masę 5,4 kg oraz jest wyposażony w wiele szyn Picatinny do montażu celowników optycznych. Jest w stanie celnie strzelać na odległość do 400 metrów amunicją kalibru 40×46 mm i do 800 metrów amunicją kalibru 40×53 mm, a zależnie od rodzaju granatu, może być używany przeciwko różnym celom, takim jak piechota, pojazdy lub budynki.

Co ciekawe, ten granatnik jest bardzo nowym sprzętem, bo został po raz pierwszy wprowadzony do użytku przez tureckie wojsko w marcu 2022 roku i zauważono go również w rękach ukraińskich żołnierzy. Tym jednak razem wpadł w światło reflektorów z racji jego integracji z dronem latającym SONGAR, który to ma cztery pary śmigieł w ramach quadkopterowej konfiguracji oraz długie podpórki wykorzystywane podczas lądowania, między którymi znalazł się właśnie granatnik RDS40-MGL.

Pierwsze praktyczne testy w terenie wykazały już potencjał tego drona z granatnikiem, ale szczegółów co do skuteczności takiego systemu w rzeczywistych operacjach bojowych nadal nie znamy. Pewne jest jednak, że przed tego typu duetami jest świetlana przyszłość, bo aktualnie trwają prace nad ulepszeniem połączenia RDS40-MGL z dronem SONGAR, co ma objąć m.in. projekt 2-osiowego gimbala.

W kontekście tej integracji istotne jest zrozumienie samej roli granatów we współczesnej wojnie. Powszechne granaty, takie jak granaty odłamkowe, są zaprojektowane do unieszkodliwiania lub eliminowania wrogów poprzez wyrzucanie odłamków metalu z dużą prędkością. Mają spory promień rażenia oraz niszczycielski charakter, co czyni je skutecznymi zwłaszcza przeciwko piechocie.

Tureckie siły wojskowe i policyjne, podobnie jak wiele sił na świecie, wykorzystują różne typy granatów odłamkowych, a w tym powszechnie stosowany granat M67. Ten jest powszechny wśród amerykańskich sił zbrojnych i sojuszników NATO, a w tym Turcji, więc w praktyce zapowiedzi co do tego, że połączenia tego typu (granatników z dronami) będą coraz powszechniejsze, są bardzo prawdopodobne.