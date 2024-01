Plus z najszybszym 5G na koniec 2023 roku. Czy to ostatnie takie zestawienie?

Pobieranie danych w sieci 5G – Plus i długo nic, nuda

W grudniu 2023 RFBenchmark zanotował 475 490 pomiarów szybkości sieci mobilnej i w zdecydowanej większości były to pomiary w sieci LTE, które stanowiły 82,28% z nich. Niewiele ponad 70 tys. testów przeprowadzono w sieci 5G. Najwięcej pomiarów wykonali klienci sieci Orange i stanowiły one 33% testów. Drugi był Play – 32,5%, trzeci Plus – 17,5%, a najrzadziej mierzona była sieć T-Mobile – 17%.

W kwestii pobierania danych jest nudno. Nikogo nie powinno dziwić, że liderem jest Plus, który cały czas ma przewagę technologiczną nad konkurentami, wynikającymi z posiadania dodatkowego pasma częstotliwości (2600 MHz). Jak duża jest to przewaga, to widać w wynikach:

Plus – 142,2 Mb/s,

Play – 57,2 Mb/s,

T-Mobile 54,4 Mb/s,

Orange 53 Mb/s.

Orange, Play i T-Mobile mają bardzo porównywalne możliwości techniczne, jeśli chodzi o posiadane częstotliwości i widać, że ma to przełożenie na bardzo zbliżone wyniki.

W kategoriach innych niż pobieranie w sieci 5G kolejność jest zupełnie inna

O ile w przypadku pobierania danych Plus w sieci 5G nie ma sobie równych, tak w pozostałych kategoriach tak dobrze nie wygląda. Tak wyglądają wyniki średniej prędkości wysyłania danych w sieci 5G:

Play – 45,5 Mb/s,

T-Mobile – 38,7 Mb/s,

Orange – 38 Mb/s,

Plus – 31,4 Mb/s.

Zamykając temat sieci 5G, tak wyglądają wartości opóźnienia (ping):

Orange – 25,2 ms,

Plus – 26 ms,

Play – 27,9 ms,

T-Mobile 31,7 ms.

Czy to dużo, czy mało? To wystarczająca wartość, aby komfortowo grać w gry online, ale nie na najwyższym, zawodowym poziomie.

O ile w sieci 5G Plus od wielu miesięcy pozostaje niekwestionowanym liderem, tak w sieci LTE również od wielu miesięcy nie jest w stanie dotrzymać kroku konkurencji. Na fotelu lidera szybkości pobierania danych w sieci LTE jest T-Mobile, a drugie miejsce przypadło Play i to efekt niezwalniającej, dynamicznej rozbudowy sieci, które ewidentnie przynosi efekty:

T-Mobile – 42,9 Mb/s,

Play – 39,2 Mb/s,

Orange – 35,3 Mb/s,

Plus – 34,6 Mb/s.

Wysyłanie danych w sieci LTE:

Play – 23,8 Mb/s,

T-Mobile – 20,6 Mb/s,

Orange – 19,2 Mb/s,

Plus – 18,2 Mb/s.

Czy to ostatni taki wynik? W lutym Plus może poczuć oddech konkurencji

Ostatni niekoniecznie, bo w pomiarach styczniowych Plus powinien zachować pozycję lidera. Sytuacja może się jednak zmienić po tym, jak operatorzy otrzymają pozwolenia na wykorzystanie nowych częstotliwości sieci 5G, które wylicytowali w aukcji pod koniec 2023 roku.

Pierwsze nadajniki wykorzystujące nowe częstotliwości powinny zacząć działać już w lutym i wtedy przekonamy się, którzy z operatorów najskuteczniej wykorzystali opóźnienie w rozdysponowaniu pasma na przygotowanie sieci. A te przypomnijmy, sięga skromnych 3,5 roku. Dla Plusa będzie to prawdziwy test, bo pokaże, czy jego sieć jest w stanie konkurować z pozostałymi operatorami w sytuacji, kiedy każdy z nich dysponuje takimi samym zasobami częstotliwości.