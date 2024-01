Premiera POCO X6, X6 Pro i M6 Pro. Przystępne ceny i atrakcyjna promocja na start

POCO, submarka Xiaomi, przyzwyczaiła nas już do modeli charakteryzujących się świetnym stosunkiem ceny do jakości. Czy tak będzie w przypadku POCO X6, X6 Pro i M6 Pro?

POCO X6, POCO X6 Pro i POCO M6 Pro mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, bo większość specyfikacji tych modeli się powtarza. Wszystkie trzy modele wyposażone zostały w 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, choć o ile w serii X6 mamy rozdzielczość 2712 × 1220 pikseli, to w M6 Pro dostajemy 2400 × 1080 pikseli. Nie jest to jednak ogromna różnica. Seria X6 została też wzbogacona o technologię odświeżania Adaptive Sync, a model Pro obsługuje dodatkowo HDR10+. Nie zapomniano też o odpowiedniej ochronie ekranu, za którą odpowiada szkło Corning Gorilla Glass 5.generacji w X6 Pro i M6 Pro oraz Corning Gorilla Glass Victus w X6.

POCO X6 Pro

Kolejną cechą wspólną są aparaty. Każdy z modeli oferuje ten sam zestaw, składający się z 64-megapikselowego aparatu głównego z OIS, 8-megapikselowego z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dodatkowego, 2-megapikselowego sensora. Jest też 16-megapikselowa kamerka do selfie. Za zasilanie odpowiadają akumulatory szybkim ładowaniem 67 W – 5000 mAh dla POCO X6 Pro i M6 Pro oraz 5100 mAh dla POCO X6. Seria X6 działaj pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Xiaomi HyperOS. Jeśli więc jesteście ciekawi, czym różni się on od MIUI i jakie funkcje oferuje, w tych modelach to sprawdzicie. Ci, którzy kupią M6 Pro będą musieli poczekać na to do kolejnej aktualizacji, a na razie zadowolić się Androidem 13 z nakładką POCO.

POCO X6

Różnice między modelami widoczne są w wykorzystanych chipsetach. Najpotężniejszy jest tu POCO X6 Pro napędzany przez Dimensity 8300 Ultra, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Za nim mamy POCO X6 ze Snapdragonem 7s Gen 2 w konfiguracji 12/256 GB oraz dość budżetowy Helio G99 Ultra w M6 Pro. Zaskoczeniem jest fakt, że i ten model dostępny będzie z 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, co w tej półce cenowej raczej się nie zdarza. Wszystkie trzy nowości od POCO obsługują oczywiście sieć 5G.

POCO M6 Pro

Świetną sprawą jest z pewnością fakt, że do zestawu z każdym tym modelem dostaniemy ładowarkę 67 W w komplecie, co obecnie jest już niestety rzadkością. Z dodatkowych informacji należy też wspomnieć, że wszystkie modele mają czytnik papilarny umieszczony w ekranie, dwa głośniki, NFC, a w M6 Pro znajdziemy jeszcze gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz miejsce na kartę microSD, co jest dużym plusem.

Ceny i promocja na start

Jeśli chodzi o regularne ceny poszczególnych modeli, te prezentują się następująco:

POCO X6 w wersji 12 GB + 256 GB kosztuje 1499 zł,

kosztuje 1499 zł, POCO X6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB kupimy za 1799 zł,

kupimy za 1799 zł, POCO X6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB dostępny jest za 1899 zł,

dostępny jest za 1899 zł, POCO M6 Pro w wersji 8 GB + 256 GB kosztuje 1099 zł,

kosztuje 1099 zł, POCO M6 Pro w wersji 12 GB + 512 GB to koszt 1299 zł.

POCO X6 Pro

Ceny są więc atrakcyjne, ale jeśli w dniach 11-18 stycznia zdecydujecie się na zakup tych modeli na stronie Xiaomi, możecie liczyć na świetną przedsprzedażową promocję, która obniży wam ceny poszczególnych smartfonów.

Wówczas zapłacicie: