Prąd z wibracji i ciepła. Koreańczycy opracowali hybrydowy generator

Koreańskie hybrydowe generatory mają zapewniać prąd urządzeniom IoT oraz czujnikom

Opracowany przez specjalistów z Korea Institute of Science and Technology (KIST) dynamiczny system generowania prądu jest wyjątkowy nie bez przyczyny, bo choć daleko mu do statusu unikatu, jeśli idzie o same typy wykorzystywanej energii, to przewyższa inne tego typu dzieła w samej efektywności o ponad 50 procent. Przynajmniej wedle zapewnień naukowców. Dlatego właśnie to dzieło wręcz zapowiada nową erę zasilania urządzeń o niskim poborze energii, a więc elementów Internetu Rzeczy (IoT) czy bezprzewodowych czujników. Zwłaszcza w trudnych środowiskach, gdzie wymienianie np. akumulatora jest albo kosztowne, albo stanowi wielkie wyzwanie.

Zasada zbierania energii — przekształcanie otaczającej energii z takich źródeł jak ciepło, wibracje, światło i fale elektromagnetyczne na elektryczność — zyskała na znaczeniu w dążeniu do zrównoważonych i efektywnych rozwiązań energetycznych. Wiele środowisk jest zwyczajnie bogatych w takie źródła energii i to właśnie w nich można zrobić z niej użytek, stawiając na przyjazną dla środowiska alternatywę dla tradycyjnych źródeł zasilania. Nowość z KIST jest tego świetnym przykładem, jako forma fenomenalnie spisującej się synergii termoelektrycznej i piezoelektrycznej metody konwersji energii.

Efekt termoelektryczny, który przekształca ciepło w energię elektryczną, jest najczęściej ograniczony przez niskie wskaźniki efektywności, podczas gdy efekt piezoelektryczny, zdolny do przekształcania wibracji mechanicznych w elektryczność, jest ograniczony przez problemy z wysoką impedancją, co utrudnia sam proces przechwytywania prądu. Hybrydowy generator wspomnianych naukowców rozwiązuje te problemy za pomocą swojego dynamicznego systemu w miejscu konwencjonalnego radiatora, który prowadzi do znaczącego wzrostu wydajności efektu termoelektrycznego o 25 procent i na dodatek robi użytek z efektu piezoelektrycznego.

Ten hybrydowy system z powodzeniem zasilił komercyjny czujnik IoT, demonstrując swoją zdolność do ciągłej pracy. Implikacje tego osiągnięcia mogą być ogromne, bo jeśli takie urządzenie weszłoby do użytku, wiele urządzeń elektrycznych można nim zwyczajnie zasilać, a tym samym uprościć ogólny projekt samochodów czy maszyn, gdzie ciepła i wibracji nie brakuje. Aktualnie jednak nic nie wiadomo na temat wykorzystania owoców tego badania w praktyce.