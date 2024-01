BTR-82 do kosza, a BTR-22 na służbę. Tak Rosja chce zadbać o swoich żołnierzy

Rosja zastąpi swoje BTR-22 opancerzonymi pojazdami BTR-82. Praktyczne testy już trwają

BTR-22 oparty na platformie Bumerang jest postrzegany jako prostsza i bardziej opłacalna alternatywa dla swoich poprzedników, czyli BTR-82. Tak się bowiem składa, że został specjalnie zaprojektowany, aby zastąpić właśnie te starzejące się pojazdy, które są na służbie od 1986 roku i do ideałów nie należą. Każdy BTR-82 ma słaby pancerz, silnik o niskiej mocy, dużą masę bojową, brak możliwości pływania, a nawet problematyczną obsługę i niską celność, co czyni go nieskutecznym w boju przeciwko szybko poruszającym się celom. Problemy te sprawiają, że BTR-82 jest podatny na ogień wroga i ograniczają jego wydajność na polu bitwy.

Czytaj też: Rosja może tylko zazdrościć. Nowy pojazd piechoty USA stawił czoła dronom

Dlatego właśnie nowy model, czyli BTR-22, posiada kilka ulepszeń w porównaniu ze starszymi modelami BTR, a w tym wzmocniony pancerz, lepszą siłę ognia i uaktualnione systemy nawigacyjne. W przeciwieństwie do BTR-82, BTR-22 cechuje się radykalnie przeprojektowanym kadłubem z przedziałem silnikowym przeniesionym do przodu, co zapewnia lepszą równowagę i ochronę. Dodatkowo jego projekt obejmuje drzwi tylne dla wejścia i wyjścia wojska, czyli funkcję znacząco poprawiającą operacyjną elastyczność i bezpieczeństwo pojazdu.

Czytaj też: Czy Rosja zrewolucjonizowała właśnie drony wojskowe? Lovkiy to arcyciekawy sprzęt

Mierzący 7560 mm długości, 2985 mm szerokości i 3020 mm wysokości BTR-22 jest zaprojektowany, by być zarówno niszczycielski, jak i zwrotny. Jest wyposażony w automatyczne działo 2A72 kalibru 30 mm z dostępem do 300 sztuk amunicji i karabin maszynowy 7,62 mm PKTM, co czyni go zdolnym do angażowania różnorodnych celów. Z kolei włączenie do projektu połączonego celownika PNK z kanałem termowizyjnym i dalmierzem laserowym zwiększa dokładność celowania, a przewidziane miejsce na bezzałogowy moduł rakietowy rozszerza jego potencjał bojowy.

Czytaj też: Rosja zaskakuje. Takiego drona przeciwpancernego się nie spodziewaliście

Wzmocniony pancerz BTR-22, a w tym ulepszona ochrona przeciwminowa, rozwiązuje jedną z krytycznych wrażliwości starszych modeli BTR. Jednocześnie może pomieścić dziesięciu żołnierzy, a jego wszechstronność jest dalej podkreślana przez jego zdolność do wyposażenia w różne moduły bojowe, co pozwala na dostosowanie go do konkretnych wymagań operacyjnych. Poprzez skupienie się na pojeździe, który jest zarówno prostszy, jak i tańszy w produkcji, Rosja dąży do przyspieszenia wymiany swoich przestarzałych pojazdów opancerzonych, dążąc do tego, aby jej siły lądowe były wyposażone w niezawodne i wydajne pojazdy. Chociaż BTR-22 wciąż przechodzi przez fazę testów i nie jest jeszcze gotowy do masowej produkcji, jego zapowiadane cechy wskazują na spory potencjał do wzmocnienia zdolności militarnych Rosji.