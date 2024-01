One UI 6.1 przynosi koniec funkcji SmartThings Find. Samsung ma dla niej lepsze zastępstwo

Z tą aplikacją łatwiej znajdziesz swój smartfon. Samsung wprowadza kolejną zmianę w One UI 6.1

Wbrew temu, na czym skupiono się podczas wydarzenia Unpacked, kolejna wersja nakładki producenta nie jest skoncentrowana tylko na funkcjach sztucznej inteligencji. Zmian jest znacznie więcej i powoli zaczynamy je poznawać. Tym razem dowiedzieliśmy się o usunięciu SmartThings Find, a więc opcji pozwalającej na znalezienie zgubionego urządzenia. Zanim jednak zaczniecie narzekać – nie ma na co. Samsung postanowił zastąpić funkcję oddzielną, znacznie bardziej rozbudowaną aplikacją o nazwie Samsung Find. Znajdziemy tam wszystko to, co oferowała dotychczasowa funkcja, a także jeszcze więcej.

Do aplikacji dokopał się znany leaker Mishaala Rahmana , który zauważył, że południowokoreański gigant przekształcił wspomnianą usługę w osobą aplikację. Ta podzielona została na trzy osobne sekcje – Osoby, Urządzenia i Przedmioty. Pierwsza z sekcji pozwala udostępniać swoją lokalizację znajomym i rodzinie oraz odwrotnie. Co prawda podobną funkcjonalność mamy już w Mapach Google, ale tutaj wszystko będzie dostępne w jednym miejscu i lepiej widoczne, dzięki czemu korzystanie z tej opcji stanie się wygodniejsze.

Karta Urządzenia pomaga zlokalizować na mapie należące do nas i naszych bliskich urządzenia Galaxy, natomiast w Przedmiotach znajdziemy zgubione Galaxy SmartTag połączone np. z kluczami, portfelem czy bagażem. Udostępnienie wszystkich tych funkcjonalności w ramach jednej aplikacji z pewnością ułatwi życie wszystkim użytkownikom sprzętów Samsunga. Warto jednak zauważyć, że wciąż brakuje tam jednej, dość istotnej funkcji – „Powiadom o pozostawieniu”. Była ona wcześniej dostępna i odpowiadała za ostrzeganie użytkowników o tym, że pozostawili gdzieś oznaczony wcześniej przedmiot, taki jak słuchawki czy klucze.

Rahman twierdzi, że ta funkcja zostanie dodana w przyszłej aktualizacji, więc nie ma się o co martwić. Sama aplikacja Samsung Find będzie fabrycznie zainstalowana na nowych smartfonach z One UI 6.1, natomiast w przypadku pozostałych modeli producenta, po otrzymaniu nowej nakładki będzie można pobrać aplikację ze sklepu Galaxy Store. Wciąż jednak trudno powiedzieć, kiedy i którym modelom producent udostępni tę aktualizację. Nadal też nie wiemy, jakie funkcje dostaną starsze urządzenia Galaxy, bo firma do tej pory nie podzieliła się niczym oficjalnie.